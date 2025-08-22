Le studio Zugalu Entertainment a dévoilé aujourd’hui son nouveau projet : Tempered Hue, un jeu soutenu par le Canada Media Fund et prévu sur Nintendo Switch et Switch 2 au troisième trimestre 2026. Présenté comme un jeu « grim-cozy », il propose une expérience originale de gestion d’une forge, mêlée à l’exploration et à la vie de village.

Dans Tempered Hue, le joueur incarne le forgeron d’Ambyth, une petite ville où tout le monde dépend de son savoir-faire. Entre la fabrication d’outils uniques, la vente d’objets forgés et les commandes spéciales pour les habitants, le cœur du jeu repose sur la création et la gestion d’un atelier. Chaque objet forgé permet non seulement de gagner de l’argent, mais aussi de renforcer les liens avec les villageois et de débloquer de nouvelles quêtes et recettes.

Mais la vie de forgeron ne se limite pas à l’enclume. Pour obtenir les ressources nécessaires, il faudra explorer les cavernes voisines, véritables labyrinthes remplis de minerais rares, de plantes, d’animaux et de mystères. Grâce à un grappin, le joueur pourra atteindre des zones dangereuses et découvrir des secrets enfouis, voire retrouver des habitants disparus.

Les relations occupent aussi une place importante : aider les survivants et développer des amitiés peut mener à des avantages uniques, mais les choix d’alliances et de proximité ne sont pas sans conséquences, puisque certaines relations peuvent entrer en conflit.

Enfin, Tempered Hue proposera une dimension multijoueur. Jusqu’à trois amis pourront rejoindre une partie pour visiter Ambyth et ses cavernes, chaque monde offrant une disposition unique. L’échange de ressources, les découvertes partagées et les visites entre forges renforceront cette expérience sociale.

Bad Cheese sortira sur Switch et Switch 2 le 1er septembre 2025

L’éditeur Feardemic a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Bad Cheese sur Nintendo Switch et Switch 2, avec une sortie fixée au 1er septembre 2025. Le titre se présente comme un jeu d’horreur à la première personne, dont le style visuel s’inspire directement des premiers dessins animés comme Steamboat Willie et d’autres productions de cette époque. Un nouveau trailer a été diffusé pour l’occasion, donnant un aperçu glaçant de son univers particulier.

Dans Bad Cheese, le joueur incarne une petite souris qui passe le week-end avec son père pendant l’absence de la mère. Mais derrière ce quotidien en apparence banal se cache une atmosphère malsaine où il faudra tout faire pour garder “Daddy” heureux. Le foyer est peuplé non seulement par la famille, mais aussi par des démons, et chaque faux pas peut entraîner de sévères punitions.

Les tâches domestiques font partie intégrante de l’expérience : nettoyer, cuisiner, tuer des araignées ou encore apporter les médicaments au père. En parallèle, il est possible d’explorer la maison à la recherche de friandises ou de figurines, seuls instants de répit dans ce cadre oppressant.

L’aventure plonge le joueur dans un mélange dérangeant de banalité et d’horreur, où survivre revient à maintenir un semblant de normalité au sein d’un foyer profondément dysfonctionnel.

Die in the Dungeon annoncé sur Nintendo Switch

Le roguelike Die in the Dungeon arrivera prochainement sur Nintendo Switch. Si aucune date de sortie précise n’a encore été communiquée, les visiteurs de la Gamescom cette semaine pourront l’essayer directement sur le stand Nintendo.

Développé comme un roguelite au tour par tour basé sur les dés, le jeu propose d’affronter des ennemis en combinant différentes actions représentées par chaque dé. Contrairement aux jeux de deck-building traditionnels qui reposent sur des cartes, ici, ce sont les dés qui constituent votre “deck”. Chacun possède un rôle bien distinct : attaquer, soigner, amplifier l’effet d’un autre ou encore copier ses capacités.

Au fil de l’aventure, il est possible d’améliorer ses dés, d’en fusionner certains et d’obtenir des reliques magiques qui renforcent considérablement leurs effets. Trouver les bonnes synergies devient essentiel pour survivre aux créatures qui rôdent dans les profondeurs du donjon.

Chaque partie promet une expérience renouvelée grâce aux couloirs et salles qui se réorganisent continuellement sous l’effet de la magie. Si certaines rencontres sont hostiles, d’autres peuvent se révéler bénéfiques, mais il faudra toujours peser les risques et les récompenses avant de lancer ses dés.

Telenet RPG Collection arrive sur Nintendo Switch en novembre 2025

L’éditeur Edia a annoncé aujourd’hui la sortie de la Telenet RPG Collection sur Nintendo Switch, prévue pour le 27 novembre 2025 au Japon. Cette compilation regroupera trois jeux de rôle cultes initialement parus sur Super Famicom et développés à l’époque par Telenet Japan.

Les titres inclus dans cette collection sont :

Dark Kingdom

Hiouden: Mamono-tachi tono Chikai

The Journey Home: Quest for the Throne

Chacun de ces RPG offre une expérience représentative des années 90, avec un mélange de quêtes, de combats stratégiques et de récits marqués par l’identité de Telenet Japan.

Roadwarden arrive sur Nintendo Switch le 25 août 2025

L’éditeur Assemble Entertainment et le studio Moral Anxiety Studio ont confirmé aujourd’hui la sortie imminente de Roadwarden sur Nintendo Switch, prévue pour le 25 août 2025. Le titre, déjà salué sur PC, sera accessible aux joueurs consoles dans tout juste une semaine.

Roadwarden est un RPG textuel illustré qui se distingue par son style visuel en pixel art isométrique. Le joueur y incarne un voyageur solitaire envoyé par une puissante guilde marchande pour explorer une péninsule mystérieuse et dangereuse. Sa mission : connecter des villages isolés, protéger des marchands, combattre des créatures hostiles, et surtout lever le voile sur les secrets qui entourent cette contrée sauvage.

L’expérience mêle plusieurs genres : RPG, visual novel, jeu d’aventure et fiction interactive. On y retrouve des choix de dialogues profonds, des énigmes liées à l’inventaire, des mécaniques de survie, ainsi qu’un système de progression basé sur les compétences et les croyances de son personnage.

La campagne principale promet près de 30 heures de jeu, avec la possibilité de façonner son héros selon différentes classes comme guerrier, mage ou érudit. Les multiples quêtes annexes, les rencontres variées avec des PNJ et les nombreuses décisions morales permettent de vivre une aventure personnalisée et riche en ramifications.

Neo Harbor Rescue Squad annoncé sur Nintendo Switch

Le studio BancyCo a annoncé aujourd’hui l’arrivée de Neo Harbor Rescue Squad sur Nintendo Switch. Pour l’instant, aucune date de sortie précise n’a été communiquée, mais le jeu promet déjà une expérience originale mêlant action, gestion et humour.

Présenté comme un “paramedic action drama”, le titre plonge le joueur dans la peau d’un jeune secouriste en formation, confronté à une succession d’urgences médicales improbables et à une histoire décalée. L’objectif : gagner la reconnaissance de la ville face à une brigade des pompiers égocentrique.

Le cœur du gameplay repose sur une série de mini-jeux frénétiques qui simulent différentes interventions médicales. Plus de 50 activités variées sont proposées, avec plusieurs niveaux de difficulté, permettant des centaines de combinaisons : pratiquer un massage cardiaque, arrêter un saignement de nez, poser un pansement, utiliser un défibrillateur, ou encore sceller une plaie.

Un système de triage inventif permet de surveiller l’état de santé des patients, leur niveau de gravité et d’apprendre à hiérarchiser les soins. Le joueur devra passer d’une vue à l’autre pour gérer plusieurs blessés en même temps et utiliser des outils comme des boucliers temporaires pour gagner du temps. Chaque mission est évaluée selon la rapidité, la précision et l’efficacité des soins prodigués.

Au-delà de l’action, Neo Harbor Rescue Squad propose aussi une dimension narrative : dialogues interactifs, gestion des relations avec les citoyens, et découverte des liens entre collègues. L’histoire, inspirée de récits de véritables paramédics en Asie, se veut à la fois drôle, touchante et centrée sur l’esprit d’équipe… avec quelques surprises, comme la présence de dauphins.

Rewilders: The Lost Spring annoncé sur Nintendo Switch

Le studio Herobeat Studios, à l’origine de Endling: Extinction is Forever, a révélé aujourd’hui Rewilders: The Lost Spring, un jeu d’action roguelite en monde ouvert prévu sur Nintendo Switch, ainsi que sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée, mais le jeu promet une aventure ambitieuse et immersive.

Dans Rewilders: The Lost Spring, le joueur incarne Abi, une survivante solitaire parcourant un monde empoisonné à la recherche de sa famille disparue. Chaque expédition la conduit à explorer des biomes corrompus et à affronter des créatures tordues issues d’une société défaillante. Le monde est dynamique et regorge d’ennemis hostiles, tandis que des mécaniques de type Metroidvania permettent de débloquer de nouvelles zones grâce à un planeur, un grappin ou la capacité de courir sur les murs.

Le jeu intègre un système de restauration écologique : en réhabilitant les zones corrompues et en réactivant les sources, Abi redonne vie à chaque biome. Les Hantu, créatures locales autrefois disparues, rejoignent le joueur et enrichissent ses compétences. En les nourrissant et en les faisant évoluer, il est possible de constituer une équipe adaptée à chaque run et d’élaborer différentes stratégies de combat.

Dans votre base volante, vous pourrez faire pousser plantes et fruits à partir des ressources collectées, offrant des bonus permanents et renforçant vos compagnons pour les expéditions suivantes. Chaque victoire amène également un choix narratif majeur : restaurer la mémoire du monde passé ou laisser votre colère le transformer en quelque chose de nouveau.

Le gameplay combine combat rapide mêlant corps à corps, attaques à distance et compétences des Hantu, exploration Metroidvania, éléments roguelite avec récompenses et ennemis aléatoires, ainsi que construction et progression de base. Le jeu propose une expérience complète mêlant aventure, stratégie et narration, où vos choix façonnent à la fois votre personnage et le monde qui vous entoure.

Wizordum confirmé sur Nintendo Switch en 2025

Le studio derrière Wizordum a annoncé que le jeu arrivera sur consoles, y compris la Nintendo Switch, plus tard dans l’année 2025. Inspiré des classiques FPS fantastiques des années 90 comme Hexen et Heretic, le titre promet une expérience rétro mêlant exploration, magie et action frénétique.

Dans Wizordum, le joueur incarne un mage chargé de traquer la source du Chaos après la destruction de l’Ancien Sceau de Terrabruma. Sa mission : repousser les forces corrompues avant qu’elles ne consument le royaume. Le jeu propose un style FPS rapide et accessible, avec des mécaniques tirées des classiques du genre et une atmosphère fantasy immersive.

Le gameplay repose sur un arsenal varié de sorts et objets magiques, des énigmes à résoudre, des pièges à éviter et l’exploration de niveaux riches et variés : du village de Grimbrook aux marais, en passant par les montagnes enneigées et au-delà. Les joueurs peuvent également collecter des objets bonus, relever des défis et viser les meilleurs temps sur les classements en ligne.

En plus de la campagne solo, Wizordum inclut un éditeur de niveaux intégré, permettant de créer, partager et jouer des niveaux personnalisés directement dans le jeu, offrant ainsi une rejouabilité presque infinie.

The Nameless City sortira sur Nintendo Switch le 3 septembre 2025

Le jeu The Nameless City sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 3 septembre 2025, au prix de 10 $. Les joueurs qui précommanderont le jeu bénéficieront d’une réduction de 20 % pendant les deux semaines précédant la sortie.

Dans ce titre, le joueur est invité à explorer les ruines d’une cité mystérieuse, que certains disent plus ancienne que l’humanité elle-même. En s’aventurant dans ses bâtiments anciens, réalité et visions se mêlent pour créer une atmosphère troublante et énigmatique. L’histoire évoque les légendes transmises de génération en génération, avertissant les voyageurs de ne pas s’approcher de cette ville sans nom, pourtant fascinante et chargée de mystères.

Le gameplay inclut quelques énigmes légères, mais l’accent principal est mis sur l’exploration des ruines et la découverte de leur passé oublié. Le jeu permet de sauvegarder sa progression, mais il est recommandé de le parcourir en une seule session pour pleinement apprécier l’expérience immersive.

Eko and the Bewitched Lands annoncé sur Nintendo Switch

RedDeer.Games a annoncé sa collaboration avec Twin Studios pour la sortie de Eko and the Bewitched Lands sur Nintendo Switch. Ce jeu est un action-RPG aventureux intégrant des éléments de roguelike et de puzzles, où chaque partie est générée aléatoirement pour offrir une expérience renouvelée à chaque run.

Le royaume est frappé par une malédiction, et le joueur incarne Eko, dont la mission est de sauver la princesse capturée par la Reine des Ténèbres. La maîtrise des déplacements est essentielle : esquiver au bon moment peut faire toute la différence, tandis que les pièges disséminés dans le monde exigent observation et réflexion pour progresser.

Le jeu ne se limite pas à l’attaque directe : les ennemis peuvent être vaincus de manière stratégique, en lançant des grenades ou en exploitant les éléments du décor. Des reliques anciennes ponctuent le parcours, offrant des effets bénéfiques ou dangereux, et permettent de manipuler des pouvoirs élémentaires tels que feu, eau, tonnerre ou ombre, tout en débloquant des améliorations qui facilitent le gameplay.

Chaque partie étant générée de façon dynamique, les niveaux et rencontres changent à chaque run, obligeant les joueurs à repenser leur stratégie et à trouver de nouvelles façons de venir à bout des boss.

BPM: Bitcrushed annoncé sur Nintendo Switch

Le studio Awe Interactive, connu pour BPM: Bullets Per Minute, a annoncé son prochain titre : BPM: Bitcrushed, prévu sur Nintendo Switch en 2026. Ce jeu est un shoot’em up rythmique roguelite au style pixelisé, dans lequel les joueurs peuvent combattre au rythme de leur propre musique importée, ajoutant une dimension personnalisée à chaque partie.

Crushed in Time annoncé sur Nintendo Switch pour 2026

Le studio français Draw Me A Pixel a annoncé à la Gamescom son nouveau jeu, Crushed in Time, prévu sur Nintendo Switch en 2026. Spin-off du succès There is No Game, vendu à plus d’un million d’exemplaires, ce titre propose une aventure comique et méta où Sherlock Holmes et Dr. Watson partent à la recherche d’un personnage disparu de leur propre jeu vidéo.

Le joueur explore les différentes étapes de production du jeu dans une expérience qui mêle humour, réflexion et visuels psychédéliques. Le gameplay original, inspiré de Through the Looking Glass, combine énigmes point-and-click classiques et interactions inédites : pousser, tirer, étirer et manipuler objets et personnages ajoute une dimension expérimentale à chaque puzzle.

Avec son style cartoon 2D vibrant, des décors élastiques et une distribution entièrement doublée, Crushed in Time joue sur la confusion entre 2D et 3D, et invite le joueur à réfléchir comme un détective tout en s’amusant dans un univers décalé. Chaque problème, parfois absurde, demande des solutions tout aussi originales, offrant une expérience à la fois inventive et accessible.

Psycho Dream bientôt disponible en anglais sur Nintendo Switch

Le classique Super Famicom Psycho Dream est actuellement jouable sur Switch Online, mais uniquement en version japonaise. Ratalaika Games a annoncé qu’une version anglaise du jeu sera bientôt disponible sur Nintendo Switch, bien qu’aucune date de sortie précise n’ait encore été communiquée.

Dans Psycho Dream, une inquiétante tendance se développe chez les jeunes : ils se réfugient durablement dans les DMovies, une forme de réalité virtuelle immersive qui transforme les utilisateurs en acteurs d’un film. Certains restent si longtemps dans ce monde alternatif que leur corps finit par céder. Ces victimes sont appelées les Sinkers.

Pour les sauver, le gouvernement a créé une unité spéciale composée d’agents connus sous le nom de Diamond Dogs. Le joueur rejoint Ryo et Maria dans leur mission pour secourir Sayaka, une jeune fille piégée dans un DMovie, avant qu’il ne soit trop tard.

Le jeu propose 6 niveaux remplis d’action et de créatures cauchemardesques, deux personnages jouables aux compétences uniques, ainsi que des fonctions modernes adaptées à la Switch : possibilité de sauvegarde instantanée, fonction Rewind/Turbo, filtres d’écran rétro, et même un jukebox pour écouter les 13 pistes musicales du jeu. Des cheats sont également disponibles pour faciliter la mission.

Lost Hellden repoussé sur Nintendo Switch à 2026

Le studio Artisan Studios, connu pour Astria Ascending et Super Neptunia RPG, a dévoilé son nouveau JRPG : Lost Hellden, prévu sur Nintendo Switch. Initialement prévu pour 2025, le jeu a été repoussé à 2026, accompagné d’une nouvelle bande-annonce. Le titre se distingue par un style artistique “Deep 2D” peint à la main et un système de combat stratégique en action.

L’histoire se déroule sur la planète Era, où chaque individu est lié dès sa naissance à l’un des Sept Péchés Capitaux via un rituel religieux appelé Nexus Ritual. Tout au long de leur vie, les habitants doivent lutter contre ces pulsions. Ceux qui échouent se transforment en créatures agressives, et les Arkhons, représentants de la religion Unio, veillent au respect des règles et traquent les monstres dans les villes.

Un événement sans précédent survient lorsqu’une femme donne naissance à des jumeaux. Lors du Nexus Ritual, un bébé est lié aux sept péchés, tandis que l’autre n’en reçoit aucun. Les jumeaux sont élevés à Avilah, la capitale, en tant qu’apprentis Arkhons, sans jamais pouvoir quitter le sanctuaire. Un jour, Leht, le jumeau lié aux sept péchés, parvient à s’échapper. Son frère Cyphel part à sa recherche, accompagné de deux Arkhons expérimentés, Gram et Enki.

Leur périple devient une quête de découverte de soi, où chaque frère devra affronter ses propres défis pour devenir la personne qu’il était destiné à être.

NetherWorld sortira sur Nintendo Switch le 12 septembre 2025

Grâce à une nouvelle bande-annonce, nous savons désormais que NetherWorld sera disponible en versions physique et digitale sur Nintendo Switch le 12 septembre 2025. Une démo est également déjà disponible sur l’eShop.

Le joueur incarne Medoo, une méduse récemment quittée, au cœur brisé, avec une soif de vodka et un talent certain pour se faire frapper dans les bars. L’aventure se déroule dans un univers en pixel art dérangeamment charmant, mêlant vie nocturne déjantée et personnages dangereux. Tout le monde semble soit vendre quelque chose, cacher un secret, soit vouloir vous tuer… parfois les trois à la fois.

Parmi les points forts de cette aventure :

Chaos narratif : discutez avec stripteaseuses, sociopathes, cultistes et escrocs à la recherche d’un semblant de sens à votre existence.

: discutez avec stripteaseuses, sociopathes, cultistes et escrocs à la recherche d’un semblant de sens à votre existence. Mini-jeux en pagaille : frappez des ivrognes, esquivez des balles et chevauchez une tique mécanique à travers des donjons roguelike.

: frappez des ivrognes, esquivez des balles et chevauchez une tique mécanique à travers des donjons roguelike. Boss fights infernales : survivez à des monstres impossibles à imaginer en utilisant armes à feu, lames ou pure rancune.

Robo Frenzy annoncé sur Nintendo Switch

Le studio YummyYummyTummy a confirmé aujourd’hui que son jeu Robo Frenzy sera publié sur Nintendo Switch. Aucune fenêtre de sortie précise n’a encore été communiquée, mais le titre promet déjà une expérience originale et délirante.

Robo Frenzy est un jeu sandbox centré sur les combats de boss, où le joueur peut non seulement vaincre d’énormes robots, mais aussi les créer et les personnaliser. Grâce à un système dynamique multi-armes, il est possible de combiner des armes et machines en plein combat : trancher un ordinateur volant avec une épée, puis créer un lance-grenades en forme de poulet pour changer de stratégie, ou construire des canons et des bumpers pour repousser les ennemis. L’arsenal est limité uniquement par votre imagination.

Les joueurs peuvent capturer les boss vaincus et les ramener dans leur laboratoire pour les équiper de pièces issues d’autres adversaires. Chapeaux, accessoires et autocollants ajoutent du style et des capacités supplémentaires, tandis que le système de reprogrammation permet de transformer des attaques simples en combos spectaculaires, comme un bouclier téléporteur ou une attaque déclenchant un tsunami.

Chaque boss créé peut être partagé facilement avec le monde grâce à un système de codes cross-platform. Il suffit de poster le code sur Discord, Twitch ou à un ami pour que votre création soit immédiatement jouable par tous, à condition de la battre soi-même avant.

Le jeu propose également une coop locale, permettant à deux joueurs de collaborer pour vaincre les boss et récupérer des pièces afin de construire un boss ultime ensemble.

Town of Zoz annoncé sur Nintendo Switch

Le jeu Town of Zoz est un action-RPG où le joueur incarne Ito, un jeune shaman et chef cuisinier, de retour dans sa ville natale pour aider le restaurant familial. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch à une date ultérieure, et une nouvelle bande-annonce a été publiée pour présenter l’univers du titre.

Dans Town of Zoz, Ito reçoit une lettre de ses parents et revient à contrecœur pour reprendre la ferme et le restaurant familial. En explorant la ville, il découvre que la paisible localité cache un ancien secret, et que ses habitants ont besoin de son aide pour lever la malédiction qui plane sur eux.

Le gameplay combine combat et exploration : Ito utilise son machette imprégnée de magie pour affronter les ennemis, tout en faisant équipe avec des compagnons possédant chacun des compétences uniques. Les combats sont fluides et permettent de trancher et esquiver à travers des créatures variées.

La cuisine joue un rôle central : préparer les plats préférés des habitants renforce les liens et permet de découvrir leurs histoires personnelles, ou bien manger ces repas pour obtenir des bonus temporaires pour les combats.

Au fil de l’aventure, Ito rencontrera des héros légendaires, des commerçants excentriques, des membres de la célèbre équipe Boonbola, et des leaders de sectes magiques, tout en collaborant avec un Soulsmith capable d’infuser des armes et outils avec de la magie. Grâce à ses compétences en combat et en cuisine magique, Ito aide les habitants à surmonter leurs cauchemars personnels et à redonner vie à la ville.

Candylands Journey arrive sur Nintendo Switch le 4 septembre 2025

Le jeu Candylands Journey sera disponible sur Nintendo Switch à partir du 4 septembre 2025. Ce titre est un plateformer 2D classique, où le joueur part en quête de récupérer le Cristal Magique, dérobé par les Pastry Witches.

Dans Candylands Journey, un trouble secoue la Magic University : le cœur de la magie a été volé, et il revient au joueur de parcourir le monde pour le récupérer et punir les sorcières. L’aventure propose 15 environnements colorés à explorer, allant des prairies verdoyantes aux cavernes sombres, en passant par des rivières profondes, des océans, des châteaux mystiques, des ruines et des îles mystérieuses.

Les joueurs devront chercher des pièces de puzzle perdues pour accéder au boss final, collecter des fragments de bijoux pour acheter de nouveaux sorts, rassembler tous les éléments et invocations, découvrir tous les secrets, détruire les tours de gâteau et résoudre de nombreuses énigmes. Chaque action contribue à progresser dans l’aventure et à sauver la Magic University.

The Nameless: Slay Dragon arrive sur Nintendo Switch le 28 août 2025

Le RPG chinois acclamé The Nameless: Slay Dragon sera disponible sur Nintendo Switch le 28 août 2025, accompagné du DLC “Mythic Epic”. Le jeu a été développé principalement par un seul créateur, avec le soutien de collaborateurs en ligne, et propose une expérience riche mêlant exploration, stratégie et narration.

Dans The Nameless: Slay Dragon, chaque décision compte. Presque tous les objets et matériaux collectés peuvent être utilisés pour l’alchimie, la cuisine ou la forge, avec un système libre qui encourage l’expérimentation plutôt que de se limiter à des recettes prédéfinies.

Le titre s’inspire à la fois des RPG rétro de type dungeon-crawler, comme Shining in the Darkness ou Arcana, et des jeux narratifs centrés sur le développement des personnages, à l’instar de Breath of Fire.

Principales caractéristiques :

Combats au tour par tour en équipe : formez un groupe de personnages variés, chacun avec des compétences uniques, pour des stratégies complexes et des synergies efficaces.

: formez un groupe de personnages variés, chacun avec des compétences uniques, pour des stratégies complexes et des synergies efficaces. Charme nostalgique avec touches modernes : pixel art classique et mécaniques rétro, enrichis par des éléments de design modernes pour une expérience fluide et engageante.

: pixel art classique et mécaniques rétro, enrichis par des éléments de design modernes pour une expérience fluide et engageante. Profondeur stratégique : réfléchissez à chaque action pour surmonter des ennemis exigeants, loin du simple appui sur les boutons.

: réfléchissez à chaque action pour surmonter des ennemis exigeants, loin du simple appui sur les boutons. Environnements riches : des mondes détaillés et interactifs, remplis de secrets à découvrir.

: des mondes détaillés et interactifs, remplis de secrets à découvrir. Progression des personnages : gagnez de l’expérience, débloquez de nouvelles compétences et renforcez vos héros au fil de l’aventure.

: gagnez de l’expérience, débloquez de nouvelles compétences et renforcez vos héros au fil de l’aventure. Gameplay narratif : une intrigue captivante où vos choix influencent le déroulement de l’histoire et les interactions avec les PNJ.

Dreamed Away annoncé sur Nintendo Switch pour le 23 octobre 2025

L’éditeur indépendant Pineapple Works, en collaboration avec Nicolas Petton, développeur français de Dreamed Away, a annoncé que le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 1 et 2 à partir du 23 octobre 2025, après une campagne Kickstarter réussie en 2024.

Dreamed Away est un RPG indépendant en pixel art, dont l’action se déroule en France dans les années 90. Le joueur incarne Théo, qui se réveille un soir d’été pluvieux pour découvrir que ses parents et sa sœur Louise ont disparu. Le monde révèle alors sa véritable nature, peuplé de fantômes et de phantoms que Théo rencontrera dans les catacombes et autres lieux sombres, toujours à la poursuite de sa sœur, mais semblant ne jamais pouvoir la rattraper.

Le jeu s’inspire de titres comme Earthbound, Undertale et Omori, avec un ton, une direction artistique et un design similaires.

Caractéristiques principales :

Pixel art détaillé : des environnements immersifs et stylisés qui renforcent l’atmosphère mystérieuse.

: des environnements immersifs et stylisés qui renforcent l’atmosphère mystérieuse. Narration captivante : une histoire immersive où chaque découverte rapproche le joueur du mystère central.

: une histoire immersive où chaque découverte rapproche le joueur du mystère central. Combat dynamique : système mélangeant stratégie au tour par tour , mini-jeux , esquives de projectiles et QTE temporels uniques .

: système mélangeant , , et . Compétences et équipements originaux : personnalisez Théo pour affronter les dangers.

: personnalisez Théo pour affronter les dangers. Éléments de horror psychologique : une ambiance oppressante qui accentue le suspense.

: une ambiance oppressante qui accentue le suspense. Bande originale originale : une musique qui accompagne et renforce l’immersion dans le récit.

Thief Simulator Mastermind Edition annoncé sur Nintendo Switch pour le 28 août 2025

Forever Entertainment a annoncé que Thief Simulator Mastermind Edition sera disponible sur Nintendo Switch le 28 août 2025. Cette édition ultime du célèbre sandbox d’infiltration offre presque le double de contenu du jeu original, avec de nouveaux districts, outils, véhicules et braquages audacieux pour défier même les voleurs les plus expérimentés. Les possesseurs de l’édition originale sur Switch bénéficieront d’une remise de 90 % pour passer à la Mastermind Edition.

Dans Thief Simulator Mastermind Edition, le joueur plonge dans un monde de cambriolages à haut risque, planifiant chaque mouvement pour réaliser des vols spectaculaires à travers cinq districts entièrement explorables, allant des banlieues huppées au nouveau district agricole, où les granges cachent bien plus que des bottes de foin. Le jeu comprend des maisons de luxe, coffres-forts, voitures haut de gamme et technologies avancées : si vous pouvez le voir, vous pouvez le voler.

Cette édition améliorée intègre également le DLC Luxury Houses, avec quatre nouvelles maisons extravagantes au design unique et à la sécurité sophistiquée, offrant une profondeur et un défi supplémentaires pour votre carrière criminelle.

Nouveautés et contenu :

DLC Luxury Houses inclus : 4 résidences luxueuses avec architecture unique et sécurité avancée

: 4 résidences luxueuses avec architecture unique et sécurité avancée Deux nouvelles cartes massives

Monde sandbox repensé et étendu avec 5 districts au total

Quatre nouveaux outils puissants : dispositif de déchiffrement, caméra sous-porte, duplicateur de badge, télécommande universelle pour fenêtres

: dispositif de déchiffrement, caméra sous-porte, duplicateur de badge, télécommande universelle pour fenêtres Trois nouveaux véhicules de luxe à voler

Nouvelles missions de braquage et types de butin

Points forts :

Explorez des quartiers ouverts remplis d’opportunités et de risques

Étudiez vos cibles, observez leurs routines et planifiez le cambriolage parfait

Achetez des outils de haute technologie et développez vos compétences de voleur

Revendez vos biens volés sur le marché noir ou chez le prêteur sur gages

Relevez des contrats de haut niveau et des missions secondaires avec des récompenses précieuses

Découvrez de nouveaux lieux comme le domaine agricole et Sunvalley St., où les maisons offrent de nouveaux défis tactiques

Good Boy annoncé sur Nintendo Switch 2

Team17 a dévoilé aujourd’hui Good Boy, le premier jeu qu’ils publieront sur Nintendo Switch 2. Développé par Observer Interactive, ce titre est un Metroidvania centré sur un écosystème vivant, bien que la date de sortie n’ait pas encore été communiquée.

Dans Good Boy, vous incarnez un LAIKA Space Rover, un ancien chien dont la conscience a été transférée dans un corps robotique pour explorer la planète Terra II. Accompagnez un nouvel ami humain dans une aventure cosmique, capturez et étudiez des créatures extraterrestres, accomplissez des quêtes pour d’autres Rovers et découvrez les anciens mystères de la planète.

Gameplay et univers :

Exploration et Metroidvania : explorez des biomes variés, des forêts luxuriantes aux marais nauséabonds, en passant par les sommets enneigés, et utilisez les capacités uniques des créatures pour surmonter obstacles et énigmes.

: explorez des biomes variés, des forêts luxuriantes aux marais nauséabonds, en passant par les sommets enneigés, et utilisez les capacités uniques des créatures pour surmonter obstacles et énigmes. Capturer et rechercher des créatures : ramenez-les à votre base pour les analyser et obtenir des Research Credits , ou exploitez leurs pouvoirs directement pour progresser dans le monde.

: ramenez-les à votre base pour les analyser et obtenir des , ou exploitez leurs pouvoirs directement pour progresser dans le monde. Interaction avec les Rovers et le Human : complétez des missions pour vos compagnons robotisés afin de débloquer des récompenses uniques et les aider à se souvenir de leur passé grâce à des tapes mémoires cachées .

: complétez des missions pour vos compagnons robotisés afin de débloquer des récompenses uniques et les aider à se souvenir de leur passé grâce à des . Personnalisation et amélioration : améliorez votre arsenal d’outils, vos équipements de capture et vos capacités via des enhancements de carte mère , débloquez des cosmétiques et devenez le Rover le plus stylé de Terra II.

: améliorez votre arsenal d’outils, vos équipements de capture et vos capacités via des , débloquez des cosmétiques et devenez le Rover le plus stylé de Terra II. Exploration de Terra II : découvrez des cavernes étendues et des temples anciens, révélez l’histoire de ses habitants passés et élucidez l’origine de l’Anomaly détectée sur la planète.

Dragon Ruins annoncé sur Nintendo Switch pour le 4 septembre 2025

Kemco a annoncé que Dragon Ruins sera disponible sur Nintendo Switch le 4 septembre 2025. Développé à l’origine par Graverobber Foundation et sorti en 2024, ce titre est un RPG dungeon crawler au style artistique classique.

Dans Dragon Ruins, les joueurs plongent dans les profondeurs d’une ancienne ruine située dans la capitale d’Isigwere, où aucun aventurier n’est jamais revenu… et où un dragon légendaire attend. Votre mission : explorer le labyrinthe, affronter des ennemis redoutables et devenir le héros capable de terrasser la bête.

Caractéristiques principales :