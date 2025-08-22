Amazon Games et Glowmade ont annoncé aujourd’hui que King of Meat sera disponible sur Nintendo Switch 2 au début de 2026. Aucune information n’a été donnée pour la version Switch classique, laissant planer le doute sur son avenir.

King of Meat est un jeu de plateforme coopératif qui réunit jusqu’à 4 joueurs dans des donjons diaboliques remplis d’énigmes à résoudre, de défis à relever et de monstres loufoques à combattre. Les joueurs s’affronteront, au choix, dans des Donjons Officiels, des donjons créés par la Communauté, ou dans des donjons uniques et amusants qu’ils auront eux-mêmes créés en laissant libre cours à leur créativité.

Les futurs candidats peuvent dès à présent précommander King of Meat : Édition Standard au prix de 29,99€, ou King of Meat : Édition Deluxe au prix de 49,99€, les deux versions permettant un accès anticipé à King of Meat à partir du 2 octobre. King of Meat: Édition Deluxe comprend également les ensembles des personnages Betsy la Cartonnée et Ernest Éclat, pour des entrées dans les donjons remarquées dès le lancement avec style et panache !

King of Meat – Le Point Complet

À quelques semaines du lancement de King of Meat, les équipes de Glowmade et d’Amazon Games reviennent sur leurs valeurs, l’impact sur les joueurs et la stratégie de contenu prévue pour le jeu.

Les Valeurs :

Alors qu’Amazon Games et Glowmade travaillaient ensemble pour développer le modèle commercial de King of Meat, trois principes fondamentaux ont été identifiés. Ils incarnent leurs valeurs, constituent leurs bases et guident leurs choix :

Pas de pay-to-win : tous les achats en jeu sont purement cosmétiques, n’ont aucun impact sur le gameplay et peuvent être obtenus qu’en jouant au jeu.

Choix : Tous les éléments cosmétiques sont entièrement facultatifs.

Transparence : il n’y a pas de loot box ni aucune autre forme aléatoire de monétisation. Cela signifie que les joueurs savent toujours exactement ce qu’ils achètent et combien cela coûte.

Le Contenu du Jeu :

Il y aura plus de 100 donjons disponibles au lancement, mais ce nombre augmentera rapidement à mesure que la communauté poussera le mode Création à son maximum. La plupart des donjons de lancement ont été méticuleusement conçus par Glowmade, tandis que certains proviennent directement de la communauté et ont été sélectionnés avec soin parmi les tests de jeu en cours.

Les mises à Jour à venir :

Les mises à jour de King of Meat pour le jeu de base seront gratuites pour tous les joueurs qui ont acheté le jeu. Bien que les équipes ne soient pas encore prêtes à parler du support post-lancement, les joueurs peuvent s’attendre à de nouveaux modes de jeu, des options de personnalisation des joueurs, des outils en mode Création, des événements réguliers, des donjons et bien plus encore.