Maximum Entertainment et le développeur italien Little Sewing Machine, en collaboration avec Meangrip Studios, sont ravis d’annoncer que Bye Sweet Carole, le jeu d’horreur très attendu inspiré des films d’animation classiques, sortira sur PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series X et PC le 9 octobre 2025.

Créé par le concepteur de jeux réputé Chris Darril (série des Remothered), Bye Sweet Carole invite les joueurs à entrer dans un monde magnifiquement tordu où l’horreur et la fantaisie se rencontrent. Incarnez Lana Benton, une jeune fille courageuse déterminée à découvrir la vérité effrayante qui se cache derrière la mystérieuse disparition de sa meilleure amie, Carole, de l’orphelinat sinistre de Bunny Hall.

Découvrez la bande-annonce d’aujourd’hui qui vous offre un aperçu des nouveaux chapitres, des ennemis terrifiants et de l’évolution de la relation entre Lana et Carole :

Ont également été dévoilés aujourd’hui les contenus exclusifs inclus dans les éditions physiques à venir sur PS5 et Nintendo Switch, comprenant :

Une jaquette réversible avec une illustration alternative

La bande originale numérique (27 titres)

Un artbook numérique avec des éléments exclusifs sur les coulisses du jeu

Rencontrez une galerie de personnages hauts en couleur, de votre fidèle ami M. Baesie à la malveillante chouette Velenia, en passant par le terrifiant M. Kyn et une colonie vorace de lapins de goudron. Plongez dans un univers dessiné à la main qui prend vie dans ce monde sombre et fantastique.