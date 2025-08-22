La Nintendo Switch 2 continue de faire parler d’elle avec une série de vidéos inédites (du stand Nintendo de la Fan Expo Canada) montrant trois titres majeurs qui arriveront sur la console cette année : Final Fantasy VII Remake Intergrade, Borderlands 4 et Cronos: The New Dawn.

La démonstration la plus impressionnante reste celle de Final Fantasy VII Rebirth, dont la qualité visuelle en mode docké se rapproche fortement de ce que l’on retrouve sur PlayStation 4 pro, avec des décors détaillés et des combats dynamiques. Square Enix semble miser gros sur cette adaptation pour séduire les fans de RPG sur Switch 2, et le rendu prouve que la console peut tenir tête aux machines concurrentes.

De son côté, Borderlands 4 affiche des gunfights nerveux et stylisés, avec toujours cette direction artistique cartoon qui fait la marque de Gearbox. La vidéo met en avant des environnements vastes et variés, ainsi qu’un mode coopératif fluide, ce qui laisse entrevoir une expérience multijoueur solide sur la nouvelle console de Nintendo.

Enfin, Cronos: The New Dawn, nouvelle licence qui sort sur la Switch 2 dans moins de deux semaines, mise sur un mélange de science-fiction et d’exploration. Les extraits présentés mettent en avant une atmosphère futuriste immersive, des mécaniques de survie et des phases de combats stratégiques. Ce titre original pourrait devenir l’une des belles surprises de l’année pour les joueurs curieux de nouvelles expériences.

Une autre vidéo surprise vient de tomber : Herdling s’est aussi montré dans une vidéo tournée sur Nintendo Switch 1. Bien entendu, le rendu visuel est moins détaillé que sur Switch 2, avec des textures simplifiées et une fluidité plus variable, mais l’adaptation reste solide et jouable. Cette démonstration prouve que malgré son âge, la première Switch peut encore accueillir de nouveaux titres ambitieux, même si les compromis techniques rappellent que la relève était devenue nécessaire.