Les toutes premières séquences de gameplay d’Elden Ring: Tarnished Edition tournant sur Nintendo Switch 2 viennent de faire surface. Capturées lors du Fan Expo au Canada, elles montrent environ 14 minutes de jeu en mode docké, offrant un premier aperçu concret de la performance du titre sur la nouvelle console de Nintendo.

Le jeu est également présenté cette semaine à la Gamescom 2025, mais l’enregistrement y était interdit. Les premiers retours des visiteurs sont d’ailleurs mitigés : si le jeu semble tourner correctement en mode docké, le mode portable souffrirait de ralentissements et de chutes de framerate. Cela expliquerait sans doute pourquoi aucune vidéo non-dockée n’a encore circulé.

Malgré ces réserves, la Tarnished Edition s’annonce comme une sortie marquante pour la Switch 2. Elle inclura le jeu de base complet, l’extension Shadow of the Erdtree, ainsi que quelques nouveautés supplémentaires pour enrichir l’expérience.

Avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde, Elden Ring est devenu un véritable phénomène, salué pour son univers dark fantasy, son monde ouvert gigantesque et ses combats exigeants.

Les joueurs plongeront une fois encore dans les Terres Intermédiaires, où les attendent donjons traîtres, boss titanesques et liberté totale dans l’approche. Le système de combat, accessible mais doté d’une profondeur stratégique immense, combine armes variées, sorts puissants et invocations. La clé de la victoire réside dans le timing, l’anticipation et la capacité à exploiter chaque faille de l’ennemi pour progresser vers le trône d’Elden Lord.