Aujourd’hui, SEGA a dévoilé une nouvelle bande-annonce bourrée d’action qui plonge les pilotes au cœur de la compétition dans l’univers de Sonic Racing: CrossWorlds, et qui donne également un aperçu du tout dernier ajout au Season Pass : PAC-MAN. La bande-annonce est empreinte d’une rivalité étonnante entre les divers personnages de Sonic et met en avant des modes de jeu inédits comme le Contre la montre ou l’Aire de compétition.

Par ailleurs, il a été annoncé hier que le test en réseau ouvert sera disponible à partir du vendredi 29 août 2025 et durera jusqu’au lundi 1er septembre 2025. Les joueuses et joueurs du monde entier pourront incarner Sonic et ses amis et faire la course gratuitement sur PS5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch. Le test en réseau ouvert n’est pas disponible pour les utilisatrices et utilisateurs de PS4 ou Xbox One. Pour en savoir plus sur le test en réseau ouvert, rendez-vous ICI.

Plus d’informations sur les divers modes de jeu et fonctionnalités ci-dessous :

Modes de jeu variés

Grand Prix Joue en solo ou entre amis en écran partagé local pour tenter de remporter l’une des 7 coupes (chacune composée de 4 courses). Les pilotes gagnent des points en fonction de leur classement à la fin de chaque course. Celui qui a le plus de points à la fin de la coupe, remporte la victoire !



Match mondial



Teste tes compétences et affronte 11 pilotes téméraires en ligne. Gagne des points de rang, améliore ton rang mondial, et vise la 1re place du podium !



Match amical



Joue avec 11 autres joueurs en ligne dans des salons personnalisés où tu peux gérer tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuit/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Aire de compétition



Modifie les règles et les équipes dans ce mode multijoueurs accessible en ligne ou hors ligne qui comprend six courses au format unique.



Contre la montre



Réalise le meilleur temps sur des circuits individuels et vise le haut du classement.



Match personnalisé Joue avec 4 autres joueurs hors ligne en écran partagé et gère tous les aspects d’une course : vitesse, taille de l’équipe, circuits/CrossWorlds, difficulté de l’IA, portails Fièvre, objets, et règles.



Rivalité

Avec le nouveau système de rivalité, un adversaire est attribué aléatoirement à chaque pilote pour la durée des quatre courses du Grand Prix. L’adversaire provoquera et taquinera le pilote principal par le biais de dialogues uniques, constituant un défi permanent, et rendant ainsi la concurrence plus amusante au sein des courses principales.



Mode coopératif local à 4 joueurs

Faites la course entre amis et tentez de remporter la première place en mode coopératif local ! Connectez-vous au même appareil jusqu’à quatre pilotes et découvrez qui mérite d’être sur le podium sur écran partagé.



Recherche d’adversaire en cross-play