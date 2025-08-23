Le prochain jeu de Playtonic, Yooka-Replaylee, semble s’être éloigné du format controversé de la carte Game-Key. Le remake du jeu de plateforme 3D original semble contenir le jeu complet sur la cartouche. C’est ce qui ressort de la nouvelle illustration de la boîte du jeu.

La gamescom 2025 continue de livrer son lot de surprises, et c’est cette fois Yooka-Replaylee qui se remet en avant avec un tout nouveau trailer. Cette version revisitée de Yooka-Laylee est attendue sur Nintendo Switch 2, et s’annonce comme l’édition ultime de l’aventure des deux héros hauts en couleur.

La bande-annonce, présentée lors du salon, permet non seulement d’admirer les améliorations visuelles spectaculaires et les environnements retravaillés, mais elle se conclut aussi par un teasing : davantage d’informations seront dévoilées lors du MIX Fall Showcase, prévu pour le 29 août 2025. Avec un peu de chance, cette nouvelle apparition s’accompagnera enfin d’une date de sortie officielle, ce que les fans attendent avec impatience.

Décrit comme la version remasterisée et repensée de Yooka-Laylee, Yooka-Replaylee se veut être la définitive edition du jeu de plateforme 3D. Le titre reprend les bases de l’original, mais avec une attention particulière portée à la modernisation de l’expérience :

Graphismes grandement améliorés , profitant des capacités de la Switch 2.

, profitant des capacités de la Switch 2. Mondes plus dynamiques et variés , remplis de secrets et de défis.

, remplis de secrets et de défis. Nouveaux objets à collecter et nouveaux personnages à rencontrer.

à rencontrer. Défis repensés et inédits , offrant plus de variété et de fun.

, offrant plus de variété et de fun. Une foule d’améliorations de confort de jeu pour rendre l’aventure plus fluide et agréable.

Toujours présenté comme un hommage aux grands classiques du genre, Yooka-Replaylee met en avant l’esprit des jeux de plateforme 3D de l’ère Nintendo 64 et GameCube, tout en se mettant au goût du jour. Avec son duo attachant, son humour décalé et son univers coloré, le titre entend séduire aussi bien les nostalgiques que les nouveaux joueurs.

Le projet semble progresser à grands pas, et cette nouvelle bande-annonce confirme que Playtonic Games et ses partenaires peaufinent une expérience aussi fidèle qu’enrichie. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’au MIX Fall Showcase pour découvrir les prochaines annonces – et, espérons-le, le moment où Yooka et Laylee feront leur grand retour sur Nintendo Switch 2.