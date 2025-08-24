Toujours aussi imprévisible et passionné, Goichi “Suda51” Suda, créateur culte derrière la série No More Heroes, n’a pas caché son envie de voir son prochain projet, Romeo Is a Dead Man, débarquer sur Nintendo Switch 2. Dans une récente interview accordée à GameXplain, le directeur a expliqué que son équipe mène actuellement plusieurs tests pour vérifier la faisabilité technique d’un tel portage.

“Right at this moment, we’re in the middle of doing a bunch of tests and stuff basically to see if we can put it on Switch 2. I personally would love to get it on the Switch 2. I’m hoping it’s going to work out. It just depends on the results of this testing we’re doing. If Epic ends up working out for us – it’s made with Unreal Engine – and if it works out on Switch 2, then we’re going to do what we can to put it on Switch 2.”

Développé sous Unreal Engine, Romeo Is a Dead Man est un jeu d’action-aventure à la troisième personne, décrit comme le prochain grand projet de Suda51 et de son studio Grasshopper Manufacture. L’utilisation de ce moteur implique un travail d’optimisation conséquent pour la Switch 2, mais l’auteur se montre confiant : si les tests sont concluants, il fera tout pour amener l’expérience sur la console de Nintendo.

Si aucune confirmation officielle n’a encore été donnée, ces déclarations montrent au moins une chose : la volonté de Suda51 est bien réelle. Le créateur a toujours eu un lien fort avec les consoles Nintendo, notamment grâce à la saga No More Heroes, et il semble vouloir continuer cette relation privilégiée avec la Switch 2.