Bandai Namco continue de dévoiler de nouvelles informations concernant Tales of Xillia Remastered, annoncé plus tôt cette semaine et attendu pour le 31 octobre 2025 sur Nintendo Switch. On connaît désormais les détails techniques du portage, et il y a de quoi susciter des réactions contrastées chez les fans.

La première nouvelle concerne le framerate, qui sera limité à 30 FPS sur Switch, avec des fluctuations possibles selon l’intensité de l’action à l’écran. Un choix qui peut surprendre puisque, sur PlayStation 3, si l’aventure tournait déjà à 30 FPS, les combats atteignaient 60 FPS, offrant une fluidité bienvenue dans les affrontements. Beaucoup espéraient retrouver ce niveau de performance sur Switch, mais Bandai Namco a donc opté pour une expérience unifiée à 30 FPS.

Du côté de la résolution, les joueurs seront en revanche rassurés. Tales of Xillia Remastered affichera une résolution native, avec 1080p en mode docké et 720p en mode portable, sans système de résolution dynamique. Le résultat devrait donc être stable et lisible, aussi bien sur téléviseur qu’en nomade. Enfin, Bandai Namco a précisé que le fichier du jeu pèsera 16 Go sur Nintendo Switch, une taille dans la moyenne pour un RPG de cette envergure.