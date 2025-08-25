Depuis quelques jours, les rumeurs se multiplient autour du prochain grand Nintendo Direct, et elles semblent prendre de plus en plus de consistance.

Selon Video Games Chronicle (VGC), Nintendo prévoirait bien une nouvelle présentation pour la mi-septembre, une information qui coïncide avec les récentes affirmations de SwitchForce, lequel avance une date précise : le 12 septembre 2025. Ce calendrier ne serait pas anodin puisqu’il tomberait la veille du 40e anniversaire de Super Mario Bros., un moment idéal pour un hommage en grande pompe au plombier moustachu.

L’hypothèse d’un Nintendo Direct en septembre n’aurait rien d’étonnant. Hormis en 2024, Nintendo a toujours tenu une présentation majeure à cette période depuis l’instauration du format. Le mois de septembre est ainsi devenu une sorte de rendez-vous incontournable, marquant souvent les dernières grandes annonces de l’année avant la saison des fêtes. Cette année, avec l’anniversaire de Mario, l’attente est particulièrement forte et les fans espèrent que Nintendo sortira le grand jeu.

Si le contenu de ce Direct reste évidemment secret, plusieurs pistes se dessinent déjà. Le cas le plus probable est l’annonce de la date de sortie définitive de Metroid Prime 4: Beyond, attendu depuis des années. Le titre a récemment été classifié par l’ESRB aux États-Unis, après l’avoir été en Corée du Sud en juillet, ce qui laisse entendre qu’il approche de sa sortie. Rappelons qu’au dernier trailer, diffusé en mars, Nintendo confirmait toujours une sortie en 2025, aussi bien sur Nintendo Switch qu’en version optimisée pour Nintendo Switch 2.

L’événement pourrait également être l’occasion de célébrer dignement les 40 ans de Super Mario Bros.. Les spéculations vont bon train : une nouvelle compilation, un portage inédit ou encore une expérience surprise pour Switch 2 ne sont pas exclus. Si l’on se fie aux habitudes de Nintendo, de telles célébrations ont toujours donné lieu à des annonces marquantes, comme la collection Super Mario 3D All-Stars en 2020 pour les 35 ans de la franchise. Enfin, il est intéressant de noter que ce prochain Direct interviendrait peu de temps après celui consacré à Kirby Air Riders, long de 45 minutes, qui a confirmé la sortie du jeu le 20 novembre 2025 sur Switch 2.

Quoi qu’il en soit, tous les regards se tournent désormais vers le 12 septembre. Si la rumeur se confirme, ce Nintendo Direct pourrait être l’un des plus marquants de ces dernières années, entre Metroid Prime 4, un possible hommage à Mario et, qui sait, quelques surprises encore gardées sous le coude.