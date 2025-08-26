Devolver Digital et System Era Softworks viennent d’annoncer une nouvelle extension majeure pour Astroneer, leur jeu d’exploration et de survie planétaire à succès. Baptisée Megatech, cette extension ambitieuse arrivera dès novembre 2025 sur Nintendo Switch et promet de repousser encore plus loin les limites du jeu de construction et d’automatisation.

Dans Astroneer: Megatech, les joueurs pourront entreprendre la réalisation de mégastructures colossales, véritables projets d’ingénierie qui mettront à l’épreuve leurs compétences en basebuilding. Chaque mégastructure disposera de son identité propre, apportant des mécaniques de jeu inédites, des défis spécifiques et des récompenses exclusives. Grâce à ces nouvelles possibilités, l’extension vise à transformer la manière dont les bases et systèmes automatisés peuvent être construits et gérés.

L’un des points forts de cette extension réside dans sa compatibilité totale avec les sauvegardes existantes. Que l’on choisisse de démarrer une toute nouvelle partie ou de continuer sa progression actuelle, les mégastructures pourront être intégrées directement dans le gameplay, enrichissant l’expérience sans obliger à repartir de zéro.

En parallèle du DLC, System Era Softworks proposera également une mise à jour gratuite destinée à l’ensemble des joueurs. Cette mise à jour inclura de nouveaux objets, mais aussi la possibilité de créer un premier type de mégastructure permettant l’automatisation du transport interplanétaire. Concrètement, les joueurs pourront désormais transférer des ressources et des technologies d’une planète à l’autre, ouvrant la voie à une gestion beaucoup plus fluide et ambitieuse de leur empire spatial.

Après le succès de l’extension Glitchwalkers déployée l’an dernier, Astroneer continue ainsi de se développer avec un contenu qui vise à séduire les vétérans comme les nouveaux venus. La promesse de mégastructures personnalisées et d’une automatisation encore plus poussée devrait constituer une étape majeure dans l’évolution du titre.