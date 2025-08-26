IO Interactive vient de déployer la première mise à jour d’envergure pour Hitman World of Assassination sur Nintendo Switch 2, apportant un lot de correctifs attendus par les joueurs ainsi qu’une nouvelle option visant à améliorer la stabilité des performances.

Cette mise à jour corrige plusieurs problèmes notables qui pouvaient nuire à l’expérience. Parmi eux, un bug particulièrement gênant provoquait un crash systématique lors du chargement d’une sauvegarde automatique, désormais résolu. D’autres correctifs touchent à la gestion de la luminosité, qui pouvait être trop intense dans certaines situations, notamment dans les environnements sombres ou les boutiques du mode Freelancer.

Un souci lié aux miroirs de grande taille a également été corrigé : dans certaines zones, la présence de reflets provoquait une chute de framerate en 4K, affectant la fluidité du jeu. Dorénavant, les déplacements d’Agent 47 dans ce type d’environnement devraient être beaucoup plus stables.

La mise à jour améliore aussi la fonction Instinct, qui ne mettait pas toujours correctement en évidence les éléments interactifs, les objets ou les silhouettes des gardes. Ce problème a été réglé afin d’assurer une meilleure lisibilité lors des missions.

En plus de ces corrections, IO Interactive introduit une nouveauté importante : une option “Frame Rate” permettant de verrouiller l’action à 30 FPS afin d’éviter les variations trop brutales de performance. Par défaut, cette option est activée, mais les joueurs peuvent l’ajuster selon leurs préférences.

Voici le résumé des correctifs apportés par cette mise à jour :