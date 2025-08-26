⚠️ Attention, cet article traite de leaks. Si vous continuez votre lecture, vous prenez le risque d’être spoilés sur le contenu potentiel du prochain jeu Pokémon. Nintendo-Town décline toute responsabilité.

Pokémon et les fuites, c’est une histoire sans fin. Alors que certains joueurs préfèrent éviter toute information non officielle, les leaks finissent toujours par circuler et alimenter les discussions de la communauté. En 2025, plusieurs rumeurs et documents ont émergé autour de Pokémon Légendes Z-A, et parmi eux, une liste supposée des nouvelles Méga-Évolutions. Pour l’instant, The Pokémon Company est restée assez discrète sur les Méga-Évolutions dans Pokémon Légendes Z-A. Seuls Méga-Dracolosse et Méga-Empiflor ont été dévoilés officiellement. Une vidéo spéciale prévue le 28 août 2025 pourrait d’ailleurs révéler une troisième Méga au grand public.

Les leaks confirment une liste crédible

Côté leaks, la situation est bien différente. L’annonce officielle de Méga-Dracolosse et Méga-Empiflor a validé la liste qui avait fuité plus tôt dans l’année. Et dans cette liste, on retrouvait deux Pokémon emblématiques : Méganium et Zygarde.

Un leak tout récent a dévoilé ce qui serait leur design en Méga-Évolution. Les images circulent déjà sur les réseaux sociaux, notamment via CentroLeaks :

Voir le leak de Méga-Méganium

Voir le leak de Méga-Zygarde

Quoi qu’il en soit, la vérité ne tardera pas à arriver. Pokémon Légendes Z-A sortira officiellement le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.