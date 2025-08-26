Le très attendu Sonic Racing: CrossWorlds s’apprête à débarquer le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2 et autres plateformes. Avant sa sortie, les joueurs pourront tester une nouvelle fois le titre lors d’un Open Network Test prévu le 29 août 2025, qui donnera un aperçu de la jouabilité et des nouveautés introduites dans ce nouvel opus.

En amont de cette bêta ouverte, SEGA a mis à jour le site officiel du jeu pour dévoiler le roster complet disponible dès le lancement. L’occasion de constater que ce nouvel épisode proposera le plus grand nombre de personnages jouables de toute la série Sonic Racing, avec un mélange de héros, de vilains et même de personnages issus d’autres licences.

Les personnages jouables au lancement

Voici la liste complète des pilotes disponibles dès la sortie du jeu :

Sonic

Tails

Knuckles

Amy

Cream & Cheese

Big

Silver

Blaze

Shadow

Rouge

Omega

Vector

Espio

Charmy

Zavok

Zazz

Dr. Eggman

Metal Sonic

Egg Pawn

Sage

Jet

Wave

Storm

Les personnages DLC déjà confirmés

SEGA a également confirmé plusieurs personnages supplémentaires qui rejoindront le jeu après son lancement, via du contenu téléchargeable gratuit et payant.

Steve (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Alex (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Creeper (Minecraft) – DLC payant

– DLC payant Spongebob (Bob l’éponge) – DLC payant

– DLC payant Patrick (Bob l’éponge) – DLC payant

– DLC payant PAC-MAN (Pac-Man) – DLC payant

– DLC payant Fantômes (Pac-Man) – DLC payant

– DLC payant Hatsune Miku (Vocaloid) – DLC gratuit

– DLC gratuit Joker (Persona 5) – DLC gratuit

– DLC gratuit Ichiban Kasuga (Yakuza / Like a Dragon) – DLC gratuit

Le site officiel indique par ailleurs 10 emplacements réservés à des personnages gratuits et 8 pour des personnages payants encore non révélés. Nous savons déjà que les Tortues Ninja (TMNT) et Avatar figureront parmi les futurs ajouts. Au total, le roster final devrait atteindre près de 50 personnages jouables, un record pour la licence.

En plus de son impressionnant casting, Sonic Racing: CrossWorlds proposera des parcours combinant terre, air et mer, et introduira une mécanique inédite : les Travel Rings. Ces portails dynamiques permettront aux pilotes d’être transportés vers de nouveaux mondes en plein milieu de la course, modifiant ainsi les trajectoires et le rythme des épreuves.

Les véhicules bénéficieront également d’un système de customisation avancée, permettant de mélanger pièces, pouvoirs et capacités pour créer un bolide parfaitement adapté à chaque style de jeu.

Avec son casting XXL, ses invités issus de franchises cultes comme Persona, Yakuza, Pac-Man, Minecraft ou encore Bob l’éponge, et ses nouvelles mécaniques de gameplay, Sonic Racing: CrossWorlds s’impose déjà comme le plus ambitieux jeu de course de la saga. Rendez-vous le 29 août pour la bêta ouverte et le 25 septembre 2025 pour la sortie officielle sur Nintendo Switch 2 et autres supports.