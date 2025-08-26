À un mois de l’ouverture du Tokyo Game Show 2025, Koei Tecmo, Capcom et Bandai Namco ont révélé leurs lineups pour l’événement qui se tiendra du 25 au 28 septembre au Makuhari Messe, à Chiba, Japon. La Nintendo Switch 2 sera mise à l’honneur avec plusieurs titres jouables et de nouvelles annonces attendues.

Koei Tecmo : Hyrule Warriors jouable pour la première fois

Koei Tecmo a confirmé que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, exclusif à la Nintendo Switch 2, sera jouable pour la première fois lors de l’événement. Prévu pour cet hiver, le jeu pourrait voir sa date de sortie révélée pendant le salon. Les visiteurs pourront découvrir la jouabilité du titre et profiter d’autres surprises encore non précisées par l’éditeur.

En plus de Hyrule Warriors, Koei Tecmo présentera également Ni-Oh 3 et Ninja Gaiden 4, offrant aux fans de la licence de nouvelles expériences sur consoles. Le site officiel de Koei Tecmo pour TGS 2025 est disponible ici.

Capcom : Monster Hunter et Resident Evil à l’honneur

Capcom a dévoilé son lineup complet pour TGS 2025, incluant plusieurs titres Nintendo Switch et Switch 2. Parmi eux, Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection sera mis en avant sur Switch 2, aux côtés d’autres jeux de la franchise Monster Hunter.

Le lineup Capcom pour TGS 2025 comprend :

Monster Hunter Outlanders

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Monster Hunter Wilds

Onimusha: Way of the Sword

Pragmata

Resident Evil Requiem

Resident Evil Survival

Street Fighter 6

En complément, le Capcom Online Special Program se tiendra le 24 septembre, proposant les dernières informations et annonces de l’éditeur avant l’ouverture officielle du salon.

Bandai Namco : Little Nightmares 3 et Tamagotchi sur Switch 2

Bandai Namco a également partagé ses plans pour TGS 2025, avec plusieurs titres Nintendo Switch et Switch 2 jouables. Les visiteurs pourront tester des démos de Little Nightmares 3, Once Upon a Katamari et Everybody’s Golf: Hotshots sur Switch, ainsi que Little Nightmares 3 et Tamagotchi Plaza – Nintendo Switch 2 Edition sur Switch 2.

Le lineup complet de Bandai Namco pour TGS 2025 :