Le grand maître des arts martiaux ninja fait son retour pour lutter contre des forces maléfiques terrifiantes. SEGA® of America a sorti une nouvelle bande-annonce à l’occasion de la sortie imminente de SHINOBI: Art of Vengeance, le 29 août. Cette bande-annonce nous présente ce futur magnifique jeu d’action et de plateformes en 2D se déroulant dans un monde époustouflant dessiné à la main, conçu en collaboration avec Lizardcube, le studio de développement à l’origine du fameux Streets of Rage 4. SHINOBI: Art of Vengeance sortira le 29 août 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam et Nintendo Switch.

Les ninjas les plus impatients peuvent déjà lancer le jeu grâce aux trois jours d’accès anticipé présents dans l’édition deluxe numérique de SHINOBI: Art of Vengeance. Les joueurs qui achètent l’édition deluxe numérique ou qui précommandent l’édition collector de SHINOBI: Art of Vengeance chez Limited Run Games recevront aussi le DLC Niveau SEGA Villains dès sa sortie, début 2026. Ce niveau rempli d’action vous permettra de retrouver des personnages célèbres de SEGA, dont le génie maléfique de la série Sonic the Hedgehog™, le Dr Robotnik. Les autres ennemis seront annoncés prochainement. Vous pouvez télécharger une démo gratuite avec une version enrichie du premier niveau sur toutes les consoles principales.