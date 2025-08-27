Artdink a officialisé l’arrivée de A-Train: All Aboard! Tourism – Nintendo Switch 2 Edition, attendu le 18 décembre 2025 au Japon. Cette nouvelle édition de la simulation ferroviaire et urbaine culte apportera une série d’améliorations techniques et de contenu pour tirer parti du hardware de la Switch 2.

Déjà disponible sur Nintendo Switch depuis 2021 puis sur PC via Steam, A-Train: All Aboard! Tourism plaçait le joueur à la tête d’une compagnie ferroviaire, avec pour objectif non seulement de gérer son réseau de transport, mais aussi de faire prospérer la ville environnante. Gestion financière, urbanisme, investissement boursier et développement touristique constituaient le cœur du gameplay, offrant une expérience de simulation riche et profonde.

La version Switch 2 ira plus loin grâce à un mode exclusif permettant d’augmenter considérablement le nombre de trains, de véhicules et de plans de construction utilisables. Les limites passent ainsi de 100 à 160 pour les trains et voitures, tandis que le nombre de bus, camions et modèles de trains (voyageurs et marchandises) est lui aussi revu à la hausse. À cela s’ajoutent deux nouveaux scénarios encore tenus secrets, le support de la souris via Joy-Con 2 et périphériques USB, une fonction d’auto-save bienvenue, ainsi qu’une compatibilité avec le Game Chat.

Sur le plan technique, Artdink promet des graphismes améliorés et un framerate optimisé pour une fluidité accrue. Des ajouts qui devraient rendre l’expérience plus agréable, notamment pour les villes et réseaux complexes que les joueurs vétérans aiment bâtir.

Concernant la distribution, plusieurs options seront proposées au Japon :

Une version numérique au prix de 8 980 yens (9 878 yens TTC).

Une édition physique à 9 460 yens (10 406 yens TTC) incluant la version Switch d’origine ainsi qu’un “Upgrade Pass” Switch 2 sur la même cartouche.

Un Upgrade Pack séparé pour les possesseurs de la version Switch, disponible à 2 200 yens.

Bonne nouvelle, le jeu intégrera plusieurs langues dès sa sortie, dont l’anglais, le japonais, le coréen, ainsi que le chinois simplifié et traditionnel. Si une sortie occidentale n’a pas encore été confirmée, cette compatibilité linguistique laisse espérer une annonce prochaine pour les marchés européens et nord-américains.