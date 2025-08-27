L’année 2022 est le siège de nombreux faits marquants : politiques, climatiques, sociaux… c’est aussi en 2022 qu’une joyeuse et charmante petite boule rose a fait son grand retour sur Nintendo Switch dans le cadre d’une belle aventure pleine de transformations et autres pouvoirs incroyables. Trois années plus tard, cette même petite boule rose (Kirby, pour ne pas la citer) revient pour partager avec ses fans cette même aventure mais avec un petit coup de make-up à l’occasion de la sortie de la Nintendo Switch 2, ainsi que quelques nouveautés… êtes-vous prêts à fourrer à peu près tout et n’importe quoi dans votre grande bouche ?

Avant de débuter pleinement notre test, ajoutons une petite précision importante : chez NT, nous sommes une sacrée équipe. Afin d’offrir l’opportunité au plus grand nombre de tester un maximum de jeux, le testeur du jeu d’origine (un petit tour ici pour accéder à notre premier test) n’est pas nécessairement celui qui testera la nouvelle version sur Switch 2. Nous sommes exactement dans ce cas de figure avec Kirby et le monde oublié. Ainsi, il s’agit pour nous d’une découverte véritable et non d’un retour sur une aventure d’ores et déjà connue. Les impressions n’en sont donc que plus neuves. Vous voilà prévenus, débutons désormais notre test !

Développé par HAL Laboratory et édité par Nintendo, Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes commence les présentations par le choix de la difficulté : la petite brise pour les novices (pour toutes celles et ceux qui ne veulent pas, mais alors pas du tout, s’embêter outre mesure) et l’ouragan pour tous les autres, qui recherchent un minimum de challenge. Que tous se rassurent : la difficulté n’est en rien un véritable frein. Par ailleurs, il est possible de moduler ce choix en cours de partie.

Alerte au vortex

La cinématique d’introduction permet de mettre en lumière le prologue du jeu : un énorme vortex similaire à une impressionnante tempête va aspirer la moindre âme qui vive, jusqu’à catapulter notre Kirby adoré sur une plage, bien loin de ses petites habitudes confortables sur la planète Pop. Ces premiers instants servent de tutoriel afin de prendre en main la petite boule rose : capable de sauter puis de voleter avec le bouton A, c’est bien entendu dans l’aspiration que Kirby se démarque, d’une simple pression du bouton B. Tandis que le fond sonore nous rappelle quelques piaillements de geais moqueurs d’une saga célèbre, nous poursuivons notre découverte et aspirons un chevalier ennemi. Hop, nous voilà désormais avec son pouvoir, épée fraîchement équipée. Le maniement est agréable, fluide et facile à appréhender. La surprise se poursuit non loin de là, tandis que nous avalons tout cru une voiture aux abords d’une enseigne désaffectée : Kirby se fond alors en automobile avec tout le nécessaire pour avancer comme un petit bolide ! Nous voilà prévenu : nous allons nous transformer encore et encore, et être le siège de maints pouvoirs pour venir à bout d’une flopée d’ennemis. Le tout dans un univers rose bonbon, tellement coloré et charmant. Nous sommes convaincus, ne reste plus qu’à progresser sur cette belle lancée. Voyons un peu ce que Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes (sacré titre !) a dans le ventre…

Kirby, comment pourrions-nous t’oublier ?

Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes s’articule autour d’un village central. Au démarrage, ce village est très sommaire, mais il devient florissant au fil de l’aventure. Les Waddle Dees (vous savez, ces drôles de petites bestioles incontournables dans la série) ont clairement besoin d’aide : tous les membres du village ont été capturés ! Voilà qui explique l’aspect un peu désert du village… Accompagné d’Elfilin, une sorte de petit chinchilla volant qui lui sert de guide, Kirby s’empresse de retrousser sa peau rose pour se mettre à l’ouvrage.

L’aventure se décompose en différents niveaux au sein d’une vaste carte du monde. N’imaginez donc pas une escapade en monde ouvert, ici le trajet est plutôt bien tracé (bien qu’il soit toujours possible de revenir en arrière encore et toujours : indispensable pour le 100% tant convoité !). Cette carte du monde met en évidence différents environnements, eux-mêmes sièges de plusieurs stages. Chaque décor est soigné et très évocateur : citons pour exemple la fête foraine de Wondaria avec tous ses manèges. Sans même connaître les niveaux à venir, nous ne pouvions qu’imaginer leur contenu respectif… et nous n’avons pas été déçus !

En effet, malgré des thèmes finalement assez classiques, Kirby et le monde oublié (nous parlerons des étoiles juste après) parvient à renouveler son gameplay de façon efficace et particulièrement fun. Nos premières impressions étaient bonnes : les transformations se succèdent, et les pouvoirs s’enchaînent eux aussi. S’il devient possible d’en extraire une certaine similitude après avoir parcouru un bon nombre de niveaux, nous devons malgré tout admettre que se transformer en distributeur de canettes, ou encore en cône de chantier, reste très original ! Les transformations sont d’autant plus jouissives qu’elles disposent d’une parfaite jouabilité : nous avons été très agréablement surpris du parfait contrôle de chacune d’entre elles. Même la voiture se montre fluide et opérationnelle. Il suffit de suivre si besoin le rappel des commandes précisé sur l’écran, et le fun arrive instantanément ! Aussi, certaines transformations donnent lieu à de véritables chamboulements de gameplay : la voiture permet de réaliser un petit circuit le plus vite possible, l’arche transformée offre l’opportunité de s’amuser dans les airs… Ces sessions particulières peuvent être rejouées facilement et rapidement pour les joueurs qui le souhaitent (voilà qui est pratique : qu’il est agaçant de recommencer tout un niveau alors qu’un seul petit passage nous intéresse !).

Ces diverses transformations restent néanmoins relativement fugaces… contrairement aux pouvoirs qui eux, persistent (y compris après avoir ôté son déguisement de cône ou de distributeur !). Si le Kirby de base se montre finalement assez restreint en termes d’attaque (manger, avaler, gober ?), les pouvoirs confèrent à ce dernier un panel intéressant de capacités. Nous vous parlions de l’épée aux prémices de ce test, mais sachez qu’il est possible de cracher du feu, de la glace, de balancer un boomerang, ou encore se transformer en ouragan… bref, autant d’aptitudes qui décuplent l’intérêt pour le titre. Certains passages requièrent un pouvoir en particulier (notamment pour obtenir toutes les collections disponibles), mais dans la majorité des cas, le joueur est libre de conserver le pouvoir de son choix. Ce dernier peut être acquis selon deux méthodes : l’aspiration d’un ennemi porteur du pouvoir, ou bien directement au village. Mais avant d’y retourner, il est temps de faire le point sur notre niveau en cours qui se clôture. En effet, à la fin de chaque stage, un récapitulatif des ressources collectées mais aussi des défis réalisés est présenté. Et voilà bien l’un des nombreux atouts du titre !

Chaque niveau dispose de plusieurs objectifs/défis. Lors de la découverte du niveau, ces défis sont inconnus… le joueur ne sait qu’une chose : il doit sauver un maximum de Waddle Dees ! Mais parfois, porter secours demande pas mal de jugeote… ou simplement un coup de chance ! Certains Waddle Dees se débloquent suite à certaines tâches assez rigolotes : sauver quelques canetons, arracher des affiches, grignoter des gâteaux, faire peur aux mouettes… à tel point que nous en sommes arrivés à faire les niveaux de fond en comble et à aspirer tout et n’importe quoi ! Qu’en avons-nous pensé ? Diantre que c’est fun ! Chaque niveau regorge de subtilités, de surprises, de passages secrets… il est par ailleurs souvent nécessaire de refaire les niveaux plusieurs fois afin de récupérer tous les Waddle Dees : gloire à ceux qui sont parvenus à réaliser tous les défis du premier coup !

La carte du monde compte son lot de niveaux classiques, mais aussi d’autres stages bien spécifiques, mis en avant par de fines étoiles. Ceux là sont en véritable des défis plus ou moins corsés avec à la clef des gemmes rares. La difficulté de ces défis est visible : plus ils comportent d’étoiles, plus la tâche sera ardue… ces stages ne sont pas obligatoires, mais ils s’avèrent très vite forts intéressants pour devenir un Kirby toujours plus fort !

Au village des schtro… euh, des Waddle Dees !

À tout moment sur la carte du monde, le joueur est libre de revenir au village. Peu à peu ce dernier devient de plus en plus peuplé, et surtout, avec quelques nouvelles bâtisses. Bien entendu, nous n’allons pas tout vous dévoiler afin que les nouveaux joueurs jouissent de la découverte. Néanmoins, après seulement quelques niveaux, le village s’orne d’une armurerie : c’est ici qu’il devient possible de perfectionner ses pouvoirs (coucou les gemmes rares !) – moyennant quelques ressources dont des plans spécifiques – mais aussi de les sélectionner. Chez NT par exemple, nous sommes devenus de véritables aficionados du pouvoir du feu (ou plutôt de son amélioration qui en jette pas mal !) : nous pouvons revenir ici afin de le sélectionner rapidement, plutôt que d’attendre d’aspirer un ennemi cracheur de feu. Un peu anecdotique, mais plus rapide !

Peut-être est-ce déjà arrivé jusqu’à vos oreilles : après avoir découvert 50 Waddle Dees, la messagerie ouvre ses portes. Cette enseigne permet d’ouvrir des codes cadeaux, délivrés lors de certaines annonces, ou bien simplement calfeutrés dans l’environnement. Non loin de là, un mini-jeu aux effluves alimentaires vous attend…

Discret au démarrage, le village va ainsi progressivement prendre de l’ampleur et assurément gagner en intérêt !

Un peu plus près des étoiles…

Après ce « petit » rappel des faits sur l’opus original, intéressons-nous désormais aux nouveautés.

Commençons par le sujet qui chiffonne un peu : les graphismes. Avant de hurler au scandale, nous devons bien entendre admettre un point indéniable : Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes est beau. Oui, le titre est assurément de toute beauté : les couleurs sont d’une belle intensité et les différents environnements sont particulièrement bien dessinés. Mais, en revanche (nous y voilà), nous restons un peu déçus de cet aspect flouté persistant au second plan. Nous pouvons parler d’un effet de style, d’un souhait délibéré des développeurs… il revient alors à chacun de se faire son opinion. Dans notre cas, difficile de ne pas regretter une meilleure visibilité globale afin de jouir d’un peu plus de détails et de clins d’œil. Nous aimons Kirby et son univers, il est donc évident que nous sommes friands du moindre petit détail à nous mettre sous la dent… L’ensemble reste propre, avec un bestiaire toujours varié et plein de ressources. Le pays des étoiles filantes s’avère doté d’une belle fraîcheur (ne regardez donc pas trop au loin !), avec de jolis jeux de lumière et de reflet. Et pour cause, nous rentrons dans un univers de cristaux…

Alors que nous avons déjà entamé brièvement notre partie, une météorite s’abat brutalement sur la carte du monde. Suite à l’impact, une île volcanique émerge alors des profondeurs océaniques. L’étoile des ténèbres trône sur ce drôle d’îlot récemment apparu. La légende raconte que cette fichue étoile détient en son sein quelque chose de terrible, capable de tout détruire avec violence… mais cette même légende assure aussi que l’étoile des ténèbres tombe simultanément avec les étoiles de lumière qui, elles, sont nettement plus sympas ! La mission de Kirby ? Récupérer toutes les belles étoiles (appelées Astralées) afin qu’elles constituent un immense cristal autour de l’étoile des ténèbres et ainsi l’empêcher de se réveiller. En route pour la chasse aux Astralées !

Nous devons admettre être restés un peu pantois devant la découverte de ce petit bonus d’histoire. En effet, son fil conducteur ne nous a pas transcendé : n’est-ce pas un peu trop simpliste cette récolte d’étoiles (pardon d’Astralées) ? Néanmoins, si le fil conducteur ne nous a pas embarqué, le gameplay de l’aventure, lui, nous a charmé tout autant que l’aventure initiale.

En effet, le pays des étoiles filantes est un ensemble de niveaux qui viennent se raccrocher aux niveaux déjà parcourus. Ainsi, il convient d’avancer dans l’histoire principale afin de déverrouiller tous les nouveaux stages : plutôt une bonne chose afin de suivre pas à pas les fils rouges de notre petit Kirby et toutes ses tâches !

Ce monde des étoiles met à nouveau en scène des transformations originales et attractives (le ressort, l’engrenage…) qui enrichissent le gameplay de façon significative. Les environnements sont aussi amenés à être chamboulés, aussi bien graphiquement que dans leurs agencements. Ainsi, actionner certaines fleurs étoilées permet de découvrir de nouveaux passages, tandis que les ennemis, eux, se voient dotés de quelques capacités supplémentaires. Tandis que l’opus original calfeutrait discrètement les Waddle Dees, cette fois-ci, une petite sonorité est émise à l’approche d’Astralées cachées. Mignon !

Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes permet de cumuler la collection des deux aventures. Ces petites figurines bien enfermées dans des petites boites telles des Kinder Surprise, sont plus ou moins visibles dans les différents niveaux, et multiplient toujours plus le contenu et la recherche dans le moindre interstice.

Soulignons enfin qu’il est possible de jouer en coopération dans le jeu original mais aussi dans son extension étoilée. En revanche, le compagnon de canapé (puisque le mode duo n’est disponible qu’en local) doit se montrer clément : les pouvoirs sont pour Kirby. Lui se contente de sa lance. L’affaire reste utile et agréable, mais l’équité n’est pas vraiment là !

Petit bémol rencontré lors de notre partie : le son s’est mis à fonctionner par intermittence lors de notre passage au Wondaria. Ponctuel et non dérangeant pour la poursuite de notre aventure, ce tressaillement sonore nous a malgré tout un peu surpris !

Faut-il s’envoler pour les étoiles ?

Ce qui est drôlement chouette avec Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes, c’est qu’il est possible de s’amuser de bien des manières. Alors, certes, foncer en ligne droite est possible, avec la satisfaction de la course rapide et du triomphe rapide. Mais il est tout aussi plaisant de farfouiller chaque niveau afin d’en extraire la moindre petite ressource à collecter, ou encore d’en contempler (de près) les décors afin de comprendre toutes les mécaniques imaginées par les développeurs. Parvenir au 100% n’est pas insurmontable, mais au-delà de temps et de difficulté, le plaisir reste l’essence même de ce type de jeu. Le plaisir est réel, avec une accessibilité correcte même pour les nouveaux joueurs, à condition d’être un peu vigilant. Néanmoins, une question persiste : faut-il craquer pour Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes coûte que coûte ? Il est certain que les nouveautés sont intéressantes et méritent de s’attarder… mais elles peuvent s’avérer un peu légères pour accrocher longuement les joueurs les plus aguerris qui risquent de foncer très vite parmi les étoiles ! L’achat est donc avant tout justifié pour toutes celles et ceux qui ne disposent pas encore du jeu de base. Pour les autres, l’ensemble reste très agréable mais il s’agit d’une extension (fun, c’est certain !), proposée au tarif non négligeable de 20 euros environ, et non d’une nouvelle épopée au sens large. Néanmoins, il est certain que les amateurs prendront plaisir à se plonger à nouveau dans cette belle aventure pleine de rebondissements et de surprises !

Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes est disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 80 euros (outch !). Une version boite est disponible dans les points de vente habituels (comptez 60 euros en moyenne). Enfin, la mise à niveau pour les joueurs disposant d’ores et déjà du jeu de base est proposée à 20 euros environ.

Le saviez-vous ?

Kirby est issu de l’esprit affûté de Masahiro Sakurai.

Précoce, ce dernier a imaginé le personnage de Kirby alors qu’il n’était âgé que de 19 ans !