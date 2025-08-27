À la fin du mois de juillet, Nintendo avait discrètement déployé une mise à jour majeure pour son application Super NES – Nintendo Classics, accessible aux abonnés du service Nintendo Switch Online. Si l’arrivée de Mario Paint avait marqué les esprits, l’éditeur avait également introduit des ajouts notables en termes de fonctionnalités.

L’intégration de la souris constitue la principale nouveauté : Mario Paint profite ainsi pleinement de cette option, mais Nintendo a aussi étendu la compatibilité à des titres déjà disponibles comme Nobunaga’s Ambition et Mario’s Super Picross. Cette prise en charge est possible grâce aux nouvelles manettes Joy-Con 2 de la Switch 2, mais aussi via un simple périphérique USB sur Switch et Switch 2. Les joueurs peuvent désormais retrouver des sensations proches de l’expérience d’origine.

Autre amélioration importante : la possibilité de remapper les boutons. Chaque jeu peut désormais bénéficier de configurations personnalisées, sauvegardées indépendamment, afin d’adapter les contrôles aux préférences de chacun. Dans le même temps, le filtre CRT de l’application Super NES a été revu pour se rapprocher davantage du rendu des téléviseurs d’époque.

Pour accompagner ces ajouts, Nintendo a diffusé une bande-annonce officielle en anglais mettant en avant ces fonctionnalités à travers plusieurs classiques, dont Super Mario Kart et Mario Paint. L’occasion de rappeler que la collection Super NES propose déjà plus d’une centaine de jeux emblématiques tels que Super Metroid, The Legend of Zelda: A Link to the Past ou Donkey Kong Country.

Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large de valorisation des services en ligne depuis la sortie de la Switch 2. Outre les nouveautés du côté Super NES, l’application Nintendo 64 a récemment bénéficié d’options inédites comme la fonction de rembobinage et un filtre CRT retravaillé. De son côté, le catalogue GameCube a fait son apparition dans l’Expansion Pack, avec notamment Chibi-Robo! ajouté au service la semaine dernière.