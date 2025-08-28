Le groupe The Pokémon Company a dévoilé un nouveau Pokémon méga-évolué qui apparaît dans le jeu Légendes Pokémon : Z-A. Brutalibré, une bête de scène qui aime montrer sa force en gonflant les muscles, révèle d’autres facettes de sa personnalité extravagante grâce à la Méga-Évolution.
Méga-Brutalibré
Ses muscles gonflés par la Méga-Évolution lui servent aussi bien à encaisser les coups qu’à montrer l’ampleur de sa puissance. Il incite son adversaire à attaquer, riposte en l’apeurant puis le terrasse avec sa capacité signature, Flying Press, achevant ainsi le combat en beauté.
Catégorie : Pokémon Catcheur
Type : Combat/Vol
Taille : 1,0 m
Poids : 25,0 kg
Méga-Brutalibré apparaîtra dans Légendes Pokémon : Z-A, dont al sortie est prévue le 16 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch.
Vous pourriez mettre comme titre : « une nouvelle méga-évolution annoncée » plutôt que de balancer direct le Pokémon concerné dans le titre de l’article ?
Ça fait deux fois que je viens sur votre site et que du coup je découvre une nouvelle méga-évolution alors que je fais tout pour pas savoir au point de ne même plus aller sur les sites Pokémon.
Ça m’ennuierait de plus aller sur votre site jusqu’au 16 octobre car j’aime bien lire vos articles.