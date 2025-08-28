Bonne nouvelle pour les fans de JRPG et de Nihon Falcom : Ys Memoire: Revelations in Celceta a désormais une fenêtre de sortie occidentale. L’action-RPG débarquera en Amérique du Nord et en Europe début 2026 sur Nintendo Switch, édité par XSEED Games et Marvelous Europe.

Déjà sorti au Japon en mai 2025, ce portage enrichi de Ys: Memories of Celceta inclut des améliorations notables, notamment une bande-son réarrangée (au choix avec l’OST originale) et une optimisation pensée pour la console hybride. Pour accompagner cette sortie, une édition physique Day One a été annoncée, proposée à 59,99 $ : elle contiendra une boîte collector illustrée, une grande carte en tissu de Celceta (53 x 61 cm), un porte-clés/diorama acrylique en 3D, une bande originale sur 2 CD (36 pistes), ainsi qu’un lot de cinq cartes illustrées représentant les personnages principaux.

Une aventure charnière dans la saga Ys

Cet épisode occupe une place particulière dans la chronologie de la série : il suit directement les événements de Ys X: Nordics et introduit des mécaniques de gameplay qui influenceront par la suite Ys VIII: Lacrimosa of DANA et les titres suivants. Les joueurs y retrouvent Adol Christin, amnésique, explorant les mystères de la région de Celceta accompagné de son allié Duren. La mission confiée au duo : cartographier la vaste et dangereuse forêt de Celceta, tout en cherchant à percer les secrets du passé d’Adol.

Un gameplay mêlant exploration et combats dynamiques

Le jeu repose sur un système de combats en équipe en temps réel, permettant d’alterner entre différents personnages et de varier les stratégies selon les ennemis rencontrés. L’exploration joue également un rôle central, avec une mécanique de cartographie progressive qui pousse le joueur à découvrir chaque recoin de ce monde sauvage. Enfin, la bande-son emblématique de Falcom est proposée dans deux versions : l’originale et une réinterprétation orchestrée pour cette édition Switch.