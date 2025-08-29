Dancing with Ghosts : le nouveau projet du créateur de ToeJam & Earl arrive sur Switch en 2026.

Greg Johnson, le créateur de ToeJam & Earl, vient de lever le voile sur son prochain jeu : Dancing with Ghosts. Prévu sur Nintendo Switch en 2026, le projet passera d’abord par une campagne Kickstarter en octobre 2025. Développé par HumaNature Studios, il se présente comme une expérience narrative interactive, douce et touchante, mêlant humour, émotions et une atmosphère chaleureuse.

Au cœur de l’histoire, on retrouve Mai, une adolescente de 15 ans vivant dans un petit village thaïlandais au bord d’une rivière. Orpheline à la suite d’un accident, elle croise un jour la route de Pim, un fantôme amnésique heureux de trouver enfin quelqu’un capable de le voir. Ensemble, elles entament un voyage fait d’introspection et de résilience, pour faire face à leurs identités et surmonter les épreuves émotionnelles qui les bouleversent.

Le jeu s’inspire du concept thaïlandais du tham boon, qui consiste à générer du karma positif par les bonnes actions. Dans la peau de Mai, les joueurs pourront aider les villageois à travers des mini-jeux afin d’apporter du bonheur à Pim et récolter du karma. Certaines étapes clés de l’histoire se révéleront au fil de séquences de danse interactives, tandis que le journal de Mai permettra d’exprimer ses pensées à travers des dessins. Pim, de son côté, pourra entrer dans les corps des habitants pour entendre leurs pensées les plus intimes, collecter des Heartlights et diffuser de l’énergie positive, tout en échappant aux esprits d’ombre.

Au-delà de son concept original, Dancing with Ghosts puise dans une histoire personnelle et culturelle forte. Greg Johnson, marqué par la perte de sa fille en 2023 et par l’incendie de Lahaina qui a détruit sa maison, a souhaité créer une œuvre sur la reconstruction, la lumière et le partage. Lui-même lié à la Thaïlande par sa famille, il s’est inspiré des coutumes locales autour des esprits et de la mémoire des défunts. Pour donner vie à ce projet, HumaNature a collaboré avec des artistes thaïlandais comme Ferrai Duanghathai et Tanta Voratawankul, le studio d’animation Bit Egg, ainsi que l’illustrateur Ferry Halim d’Indonésie.

Greg Johnson explique sa démarche avec sincérité : « J’ai traversé des moments très difficiles, mais je me souviens toujours de celles et ceux qui ont tendu la main pour apporter un peu de lumière dans l’obscurité. Avec mon équipe, nous créons Dancing with Ghosts pour donner de la joie à ceux qui en ont besoin, et nous espérons que vous soutiendrez ce projet. »

Ce mélange de récit émouvant, de mécaniques de jeu variées et d’inspiration culturelle devrait offrir une expérience unique, à la croisée de la vie quotidienne, du spirituel et de l’intime.

Sushi Cat Tower Defense annoncé sur Nintendo Switch, entre tower defense et roguelite

Armor Games Studios et OverPowered Team ont révélé travailler sur Sushi Cat Tower Defense, un nouvel épisode de la franchise qui arrivera sur Nintendo Switch. Aucune date de sortie n’a encore été communiquée.

Comme son nom l’indique, ce nouvel opus prend la forme d’un tower defense saupoudré d’éléments roguelite. Le joueur devra construire, améliorer et remodeler son champ de bataille à chaque partie pour tenir tête à des vagues d’ennemis.

Dans cette aventure, Sushi Cat doit se défendre contre des hordes de sushis maléfiques, corrompus par le sinistre cuisinier-sorcier Broccolinni. Sa seule arme ? Manger toujours plus de sushi pour déjouer ses plans de domination mondiale.

Le gameplay repose sur plusieurs mécaniques stratégiques :

déployer différentes tours félines ,

, bloquer des passages avec des murs pour créer des labyrinthes,

poser des pièges afin d’affaiblir et surprendre les ennemis.

Chaque partie se déroule sous forme de courtes runs avec un niveau évolutif et un mode infini. Les joueurs peuvent collecter des Boon Cards pour affiner leur stratégie, affronter de puissants boss, et débloquer des améliorations permanentes entre les runs.

Enfin, un arbre de talents permettra de renforcer Sushi Cat, d’obtenir de nouvelles tours et pièges, et de déverrouiller des capacités ultimes toujours plus dévastatrices.

Canvas City annoncé sur Nintendo Switch, un RPG tactique au style urbain

Le studio Disc 2 Games a dévoilé son tout premier projet : Canvas City, actuellement en développement sur Nintendo Switch. Le titre bénéficie du soutien de Black Salt Games, le studio derrière Dredge.

Canvas City est présenté comme un RPG tactique au tour par tour narratif, où le mouvement devient performance et où les affrontements se jouent davantage par le style que par les armes.

Le joueur incarne une bande de skaters et artistes de rue luttant contre un régime oppressif dans une ville colorée mais étouffée par la censure culturelle. Le système de combat mêle la profondeur tactique classique à des mécaniques de mouvement dynamiques : rails, rampes et terrains verticaux peuvent être exploités pour enchaîner figures et attaques, tout en accumulant des Style Points qui renforcent les capacités spéciales.

L’aventure permettra de recruter jusqu’à 12 personnages jouables, chacun avec ses compétences, ses figures et son histoire propre. Plus de 80 capacités sont disponibles pour personnaliser l’équipe, allant des buffs et debuffs aux techniques de mobilité. Chaque affrontement oppose des groupes rivaux aux approches très variées, allant des escouades sponsorisées par des corporations aux artistes chaotiques.

Le jeu proposera aussi :

une campagne narrative centrée sur la vérité derrière la répression culturelle de la ville,

centrée sur la vérité derrière la répression culturelle de la ville, des objectifs bonus offrant des améliorations rares et de nouveaux objets,

offrant des améliorations rares et de nouveaux objets, un Garage , servant de hub pour gérer les chargements, découvrir les histoires des personnages et préparer les missions,

, servant de hub pour gérer les chargements, découvrir les histoires des personnages et préparer les missions, la possibilité de rejouer les niveaux afin d’optimiser sa stratégie et décrocher les meilleurs classements.

Avec son esthétique urbaine et sa fusion entre tactical RPG et culture skate, Canvas City veut s’imposer comme une expérience originale et stylisée sur Nintendo Switch.

A Wild Last Boss Appeared: Black-Winged Survivor arrive sur Nintendo Switch en octobre 2025

Sunsoft et Rocket Studio ont officialisé la sortie de A Wild Last Boss Appeared: Black-Winged Survivor, un arena shooter agressif, prévu pour le 5 octobre 2025 sur Nintendo Switch.

Basé sur la célèbre light novel isekai dark fantasy A Wild Last Boss Appeared! (plus de 1,4 million d’exemplaires vendus, illustrée par YahaKo et adaptée en manga par Hazuki Tsubasa), ce titre marque la première adaptation vidéoludique de la licence, alors qu’un anime débutera également en octobre 2025.

Le jeu se distingue par son gameplay offensif et frénétique : le joueur doit foncer dans les hordes d’ennemis et viser les invocateurs pour anéantir des groupes entiers d’un seul coup. Chaque personnage jouable dispose de compétences actives puissantes, dont certaines particulièrement spectaculaires :

Winter of Swords : invoquer et projeter une pluie d’épées,

Brachium : déclencher une énorme explosion,

Rainbow Sheep : se transformer en monstre géant pour écraser ses adversaires.

En plus de son système de combat nerveux, le jeu proposera une histoire originale, entièrement doublée, avec des sous-scénarios pour chaque personnage et des visuels exclusifs.

L’intrigue se déroule dans la paisible ville de Mimir, dominée par la mystérieuse Mistilteinn Tower. Lufas et son groupe, guidés par une certaine Maia, y découvriront un espace étrange où leur puissance est réduite, les poussant à relever un nouveau défi tout en cherchant à percer l’identité réelle de cette mystérieuse alliée.

Fallen Fates : le nouveau RPG ambitieux de Hibernian Workshop annoncé sur Nintendo Switch et Switch 2

Après le succès critique de leur roguelike Astral Ascent, le studio franco-brésilien Hibernian Workshop dévoile son prochain projet : Fallen Fates. Présenté comme leur production la plus ambitieuse à ce jour, le jeu s’inspire des grands univers de fantasy, à la manière de Final Fantasy XVI, et promet une aventure riche mêlant exploration vaste, personnages marquants, pixel-art soigné et combats dynamiques.

Le trailer d’annonce offre un premier aperçu du monde immense que le joueur pourra parcourir aux côtés d’Arven, le protagoniste, tout en laissant planer le mystère sur l’intrigue, notamment autour de l’énigmatique pluie de cristaux qui s’abat sur le monde. On y découvre également un système de gameplay réactif, pensé pour donner du rythme et de la fluidité aux affrontements.

Hibernian Workshop, déjà reconnu pour ses créations artistiques en pixel-art et son ADN axé sur le gameplay exigeant avec Dark Devotion puis Astral Ascent, conserve la même approche avec ce nouvel opus.

Souhaitant rester créativement et financièrement indépendants, les développeurs lanceront une campagne Kickstarter le 18 septembre 2025 afin de soutenir le développement de Fallen Fates. Le jeu est actuellement prévu sur Nintendo Switch et Switch 2.

Call of the Sea arrive sur Nintendo Switch le 9 septembre 2025

Après avoir été classé sur Switch dès 2021, Call of the Sea a enfin été confirmé sur la console de Nintendo. Le jeu sortira officiellement le 9 septembre 2025, comme l’indique le nouveau trailer.

L’histoire nous emmène en 1934, au cœur du Pacifique Sud. On y suit Norah, partie sur les traces de l’expédition de son mari disparu. Son voyage la conduit sur une île tropicale luxuriante, marquée par les vestiges d’une civilisation oubliée, et dissimulant de nombreux secrets.

Le titre propose une aventure narrative teintée de mystère et d’émotion, mêlant exploration, énigmes et découvertes occultes. Les joueurs devront rassembler des indices, reconstituer les événements passés et résoudre des puzzles ingénieux pour progresser.

Norah est doublée par la talentueuse Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1, Baldur’s Gate III), ce qui promet une dimension émotionnelle forte dans cette quête intime, entre suspense et révélations.

Lost Eidolons: Veil of the Witch arrive le 9 octobre 2025 sur consoles et PC

En septembre 2024, Ocean Drive Studio avait annoncé travailler sur deux nouveaux projets. Le premier, un tactical-RPG roguelite ancré dans l’univers de Lost Eidolons, vient de se préciser : Lost Eidolons: Veil of the Witch sortira officiellement le 9 octobre 2025 sur consoles et PC, avec Kakao Games en édition. Un trailer inédit accompagne cette annonce, tandis qu’une démo jouable est d’ores et déjà disponible sur PlayStation et Xbox.

Le jeu propose une formule originale mêlant combat tactique au tour par tour sur grille et progression roguelite. Le joueur se réveille sur une mystérieuse île peuplée d’âmes damnées, où la survie passe par des affrontements exigeants et stratégiques. La mort n’est jamais une fin en soi : elle permet de débloquer des améliorations persistantes, renforçant peu à peu l’expédition.

On y retrouvera :

Des batailles intenses demandant planification et rapidité d’exécution, avec des environnements interactifs et des synergies élémentaires.

demandant planification et rapidité d’exécution, avec des environnements interactifs et des synergies élémentaires. Une boucle roguelite où chaque run apporte des choix différents, entre alliés à recruter, compétences temporaires et améliorations permanentes.

où chaque run apporte des choix différents, entre alliés à recruter, compétences temporaires et améliorations permanentes. Huit compagnons jouables , chacun doté de capacités uniques et d’armes de prédilection, à intégrer dans son escouade.

, chacun doté de capacités uniques et d’armes de prédilection, à intégrer dans son escouade. Des centaines d’améliorations temporaires à débloquer en cours de partie, et de nombreuses évolutions persistantes pour renforcer son équipe au fil des runs.

à débloquer en cours de partie, et de nombreuses évolutions persistantes pour renforcer son équipe au fil des runs. Une histoire inédite dans l’univers de Lost Eidolons, suivant un guerrier échoué et amnésique, qui accepte de devenir le champion d’une sorcière afin de retrouver ses souvenirs.

Yokai Landlord: Monster Mystery! annoncé sur Nintendo Switch

L’éditeur FINE et le studio Shadow Glove viennent d’annoncer l’arrivée sur Switch de leur jeu d’aventure et de déduction sociale Yokai Landlord: Monster Mystery!. Déjà disponible sur PC via Steam, où il est sorti en accès anticipé en mars 2024 avant une sortie complète le 15 avril, le titre prépare désormais son adaptation console. Aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée.

Le jeu reprend les codes du Werewolf / Loup-Garou, en les transposant dans une histoire narrative découpée en chapitres. Le joueur incarne un jeune propriétaire qui hérite d’un immeuble après la mort de son père. Rapidement, un mystérieux individu l’avertit : parmi ses locataires se cachent des yokai dissimulés sous une apparence humaine. Le rôle du joueur sera donc d’enquêter, d’observer et de collecter des indices afin de démasquer les créatures et de les expulser, tout en évitant de commettre d’erreurs qui pourraient nuire à la confiance des résidents.

L’aventure se déroule sur plusieurs saisons, avec de nouveaux locataires qui s’installent au fil des chapitres, certains étant eux-mêmes des yokai. L’objectif est double : comprendre pourquoi ces créatures infiltrent l’immeuble et découvrir le rôle exact de l’homme mystérieux à l’origine de l’avertissement.

Parmi les mécaniques de jeu, on retrouve :

Des conversations avec les locataires , permettant de récolter des indices subtils.

, permettant de récolter des indices subtils. L’utilisation des caméras de surveillance (à partir du deuxième chapitre), pour surprendre des comportements étranges.

(à partir du deuxième chapitre), pour surprendre des comportements étranges. Un système d’ expulsion qui exige de présenter des preuves solides, sous peine de faire dégénérer la situation si un humain est injustement accusé.

qui exige de présenter des preuves solides, sous peine de faire dégénérer la situation si un humain est injustement accusé. Une montée en tension progressive, où l’échec peut mener à la révélation totale du pouvoir des yokai lors de la nuit de la nouvelle lune.

L’expérience promet environ 10 heures de jeu, voire davantage pour les joueurs novices en matière de titres d’enquête et de déduction. Plus qu’une simple chasse aux monstres, le jeu propose également une histoire touchante, centrée sur les liens humains et la progression personnelle du protagoniste.

Fear Effect débarque par surprise sur Nintendo Switch

Sorti à l’origine sur PlayStation en février 2000, Fear Effect fait aujourd’hui son grand retour, et ce de manière totalement inattendue. Limited Run Games, en coopération avec Square Enix, vient de rendre disponible le célèbre jeu d’action-aventure sur Nintendo Switch, mais aussi sur PS4, PS5 et PC via Steam, au prix de 9,99 $ / 8,99 £ / 9,99 €.

Ce portage marque la toute première apparition du jeu sur une console Nintendo. L’annonce elle-même est passée presque inaperçue : aucune communication officielle n’avait été faite au moment du lancement, ni par Limited Run Games ni par le studio Implicit Conversions, actuellement occupé à collaborer sur Mortal Kombat: Legacy Kollection. Le titre avait certes été annoncé l’an dernier, mais depuis, c’était silence radio complet.

Considéré comme un jeu culte de la PS1, Fear Effect avait marqué les esprits à l’époque grâce à ses graphiques en cel-shading novateurs, ses environnements en boucles de FMV (full-motion video) et son ambiance cinématographique unique. Le jeu avait été distribué sur quatre disques, une rareté pour l’époque. Si le gameplay et la maniabilité avaient essuyé quelques critiques, le scénario, l’écriture et la mise en scène furent largement salués.

Dans Fear Effect, les joueurs suivent Hana, Glas et Deke, trois mercenaires qui partent à la recherche de Wee Ming Lam, la mystérieuse fille d’un puissant chef de triade de Hong Kong, disparue peu avant son dix-huitième anniversaire. Ce qui commence comme une mission de rançon dégénère rapidement en une lutte désespérée pour la survie face à des ennemis inimaginables.

Cette réédition propose le jeu original dans son intégralité, avec ses 7 à 9 heures de gameplay, son voix-off complète, sa bande-son signée Matt Furniss et Jason Agolia, ainsi que son système Motion FX, une technologie révolutionnaire pour l’époque, qui plonge les personnages 3D dans des environnements vidéo dynamiques.

La série G-MODE Archives+ existe depuis un certain temps au Japon, avec pour objectif de ressusciter des jeux mobiles disparus depuis longtemps pour une sortie sur Switch. En juin dernier, nous avons appris que G-MODE Archives+ Shin Megami Tensei: Tokyo Requiem était en préparation, et le jeu est désormais disponible sur Switch au Japon. Il n’y a pour l’instant aucune information concernant une localisation.

Réveillon de Noël, 201X. De la cendre tombait à la place de la neige ; un démon s’éleva des ruines. La nuit silencieuse de Tokyo fut brisée. Tokyo en ruines, envahi par des démons. Quels démons retors croiseront votre chemin — et où vos choix vous mèneront-ils ?

Ce titre est une entrée originale dans la série Shin Megami Tensei, sortie exclusivement pour les téléphones portables à clapet japonais (téléphones mobiles aux fonctionnalités limitées, populaires avant l’essor des smartphones). Il conserve de nombreux systèmes emblématiques de la franchise, notamment la Négociation avec les démons, la Fusion de démons et les mécaniques d’Alignement, que les fans de longue date trouveront familiers.

Histoire

Lors de la veille de Noël, le protagoniste est en rendez-vous avec sa petite amie dans un nouveau lieu emblématique de Tokyo. Elle semble s’amuser, mais pour une raison obscure, il se sent vide, déconnecté, comme si quelque chose lui manquait. Alors qu’il rumine en silence, un message mystérieux apparaît sur son téléphone. L’expéditeur est inconnu. Ci-joint : un fichier étrange nommé D.I.O.System.

À ce même moment, sans aucun avertissement ou détection radar, un ICBM fend le ciel de Tokyo. Le missile évite toutes les contre-mesures et s’abat sur la capitale — se moquant des efforts des JSDF alors qu’il apporte une dévastation totale en un instant. Et puis, des cendres, ils apparurent.

D’innombrables êtres,扭曲 et inhumains — des démons — émergèrent pour accueillir les rares survivants de l’apocalypse.

Caractéristiques du Jeu

Un nouveau système d’Invocation de Démons permet aux joueurs de ré-invoquer les démons avec lesquels ils se sont précédemment alliés, grâce à un rituel mystérieux à la Cathédrale des Ombres. De plus, les démons gagnent maintenant de l’expérience et montent de niveau grâce aux combats, permettant ainsi d’élever et de renforcer vos compagnons favoris.

Système de Jeu

Ce jeu permet aux joueurs de former un groupe de jusqu’à trois joueurs, incluant le personnage principal. En remportant des batailles, non seulement le personnage principal, mais aussi ses amis gagnent de l’expérience, et en montant de niveau, ils obtiennent des points pour « Puissance, Connaissance, Magie, Corps, Vitesse et Chance. »

Le jeu propose également le système « Sword Combination » (Combinaison d’Épées), qui permet aux joueurs de combiner une arme spécifique avec un démon. Cherchez à conquérir les donjons tout en renforçant l’équipement du personnage principal.

Caractéristiques Principales

Combat au tour par tour classique de la série Shin Megami Tensei.

Plus de 100 démons à recruter, fusionner et combattre à vos côtés.

Système de négociation avec les démons permet de parler aux ennemis et de les recruter.

Système de fusion de démons et d’alignement affectant les stratégies de combat et les fins.

Exploration de donjons avec énigmes environnementales et chemins bifurquants.

Mécanique unique de « Combinaison d’Épées » pour améliorer les armes avec les démons.

Groupe de jusqu’à trois personnages, chacun personnalisable avec des stats et de l’équipement.

Histoire originale se déroulant dans un Tokyo post-apocalyptique.

Sorti initialement sur téléphones mobiles japonais ; caractéristiques adaptées pour les plateformes modernes.

Tandis qu’un titre de la série G-MODE Archives+ sort, un autre est annoncé. Aujourd’hui, il a été révélé que le RPG développé par ATLUS, Stella Deus: The Spirit of Darkness, rejoignait la gamme G-MODE Archives+, et il est prévu de sortir au Japon le 18 septembre 2025.

Affrontez les épreuves et combattez ! Faites équipe avec des compagnons uniques ! C’est notre histoire — un voyage incertain, mais nous continuons à avancer.

Ce titre est la version application mobile du jeu de rôle tactique Stella Deus, initialement sorti en 2004 sur PlayStation 2. Il fut à l’origine adapté pour les téléphones portables à clapet japonais (téléphones mobiles aux fonctionnalités limitées, populaires avant l’essor des smartphones). L’application remet le frisson de la bataille au premier plan en mettant en lumière la « Grotte des Épreuves » (Cave of Trials), un lieu initialement conçu pour l’entraînement des personnages. Proposant une intrigue totalement originale, l’application permet aux joueurs de prendre le contrôle de personnages familiers et de se battre à travers les 50 stages.

Histoire

Une brume blanche appelée Miasma — elle réduit à néant tout ce qu’elle touche. Un continent englouti par son océan, un monde accablé par le destin d’une ruine inévitable. Une religion qui embrasse la fin… Des Esprits liés aux lois du monde…

Et l’alchimie, née de la maîtrise de leur pouvoir. Les protagonistes poursuivent leur voyage, cherchant un moyen de guérir un monde mourant. C’est l’histoire de ce voyage — un chemin que nous avons parcouru, incertains mais déterminés. Un chapitre de la route que nous avons prise, et des moments qui nous ont façonnés en cours de route.

Système de Jeu

Le jeu alterne entre phases de narration et de combat, faisant avancer le récit tout en mettant à l’épreuve vos compétences tactiques. En combat, vous utiliserez un système de PA (Points d’Action) pour choisir vos actions stratégiquement. Faites pleinement usage des commandes de compétences uniques de chaque personnage et de puissantes attaques combinées en équipe pour venir à bout d’ennemis redoutables !

Personnalisez votre stratégie en maîtrisant le système de Changement de Classe et la synthèse d’objets, permettant une croissance personnalisée des personnages. Utilisez chaque avantage à votre disposition pour conquérir tous les stages !

Caractéristiques Principales

Combats tactiques utilisant un système de Points d’Action (PA).

Le système de Zone d’Efficacité (EZ) permet de puissantes attaques d’équipe lorsque les alliés et les ennemis sont à portée.

Compétences uniques et attaques combinées pour chaque personnage.

Renforcement des personnages avec le Changement de Classe.

Créez un équipement puissant grâce à la synthèse d’objets.

50 stages de gameplay stratégique.

Un scénario original situé dans l’univers de Stella Deus.

Angry Video Game Nerd 8-bit fixe sa sortie Switch au 23 octobre 2025, avec une édition physique signée Limited Run Games.

Après avoir été annoncé il y a quelques mois sur Nintendo Switch, Angry Video Game Nerd 8-bit a désormais une date de sortie officielle : le jeu arrivera le 23 octobre 2025. Les amateurs de rétro auront droit à une belle surprise, puisque Limited Run Games proposera également une édition physique, incluant même une cartouche NES pour renforcer l’aspect nostalgique du projet.

Décrit comme un nouvel action-platformer en 8-bit, le titre remet en avant le Nerd dans un univers pixelisé rempli d’ennemis variés. Zombies, squelettes mécaniques, faucheurs spectrales et autres créatures viendront se dresser sur sa route, dans des niveaux bourrés de références à l’univers culte d’AVGN.

Le jeu promet une expérience à l’ancienne, avec ses mécaniques de course, saut, glissade et tir, le tout dans une esthétique qui rappelle les grands classiques de l’ère 8-bit. En plus des niveaux thématiques inspirés de l’univers de l’Angry Video Game Nerd, les joueurs pourront découvrir des chemins alternatifs, collecter des bonus et affronter une galerie de boss iconiques issus de la série.