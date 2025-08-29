Sorti en même temps que la Nintendo Switch 2, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition s’est rapidement imposé comme l’un des titres phares du lancement de la console. Aujourd’hui, les chiffres officiels de CD Projekt Red révèlent un détail intéressant sur les habitudes d’achat des joueurs : plus de 75 % des ventes de la version Switch 2 ont été réalisées en boîte.

Selon les données partagées par Christopher Dring et confirmées par le rapport financier de CD Projekt Red, la répartition des ventes sur Switch 2 en juin affiche un 75,4 % de copies physiques contre seulement 24,6 % de ventes numériques. Un résultat surprenant à l’heure où l’industrie s’oriente massivement vers le tout-dématérialisé.

Cette performance s’explique en grande partie par deux choix stratégiques :

La version physique contient l’intégralité du jeu et son extension Phantom Liberty sur une seule carte , contrairement aux Game-Key Cards souvent décriées qui imposent des téléchargements massifs.

, contrairement aux Game-Key Cards souvent décriées qui imposent des téléchargements massifs. Le poids conséquent de la version numérique (plus de 60 Go) a sans doute découragé une partie des joueurs qui préféraient opter pour une cartouche prête à jouer.

Ce choix de proposer une édition complète sur cartouche a séduit les joueurs Switch 2, notamment les collectionneurs attachés au format physique. Bien que plus coûteuse à produire, cette option s’est révélée payante pour CD Projekt Red, le jeu figurant parmi les meilleures ventes de la console à son lancement.

Déjà salué pour sa refonte technique sur PC et consoles de salon, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition profite pleinement des capacités de la Switch 2. Avec ses graphismes affinés, ses performances stables et son contenu complet, il s’impose comme une vitrine technologique et ludique de la nouvelle machine de Nintendo. En plus de l’aventure principale, les joueurs peuvent plonger dans Phantom Liberty, extension acclamée par la critique qui propose une intrigue d’espionnage haletante dans le dangereux district de Dogtown. Une offre complète qui explique l’enthousiasme autour de cette édition.