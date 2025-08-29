Bandai Namco et Ganbarion viennent d’annoncer la date de sortie officielle de Dragon Ball: Gekishin Squadra. Le jeu sera disponible en free-to-play sur Nintendo Switch dès le 9 septembre 2025, accompagné d’une nouvelle bande-annonce qui met en avant ses combats dynamiques et son orientation multijoueur.

Révélé pour la première fois en juin, ce projet marque une étape inédite pour la franchise : il s’agit du premier jeu Dragon Ball axé sur les batailles en équipe. Les joueurs y retrouveront l’intensité caractéristique de la série, mais cette fois-ci transposée dans des affrontements 4 contre 4 où stratégie et coopération seront essentielles pour remporter la victoire.

Le concept repose sur des affrontements nerveux et spectaculaires. Chaque personnage pourra faire valoir sa puissance destructrice sur le champ de bataille, tandis que les joueurs devront s’allier pour remplir différents objectifs et terrasser adversaires comme boss. Plus un combat avance, plus il sera possible de débloquer des compétences et attaques dévastatrices capables de changer le cours d’un duel.

Dragon Ball: Gekishin Squadra introduit également un système de rôles pour structurer les affrontements. Les héros se répartiront en trois catégories : les Damage, centrés sur une offensive pure et agressive ; les Tanks, difficiles à mettre K.O. et essentiels pour tenir la ligne de front ; et les Techniques, qui jouent un rôle de soutien en boostant les alliés et en perturbant les stratégies ennemies. Cette dimension stratégique devrait encourager la coopération et la complémentarité des équipes.

La personnalisation occupe aussi une place importante. Les joueurs pourront habiller leurs personnages favoris de skins variés, débloquer des animations d’entrée spectaculaires ou encore des finishers uniques. De quoi créer une équipe à son image et montrer son attachement aux héros emblématiques de la saga.