Les joueurs vont pouvoir redécouvrir l’un des plus grands succès de la Nintendo Switch dans une version largement améliorée. Kirby et le monde oublié – Nintendo Switch 2 Edition + Le pays des étoiles filantes sortira le 28 août 2025 et proposera une expérience repensée, avec des graphismes modernisés, un framerate amélioré, des temps de chargement considérablement réduits et un contenu inédit.

Cette édition ne se contente pas d’améliorer l’aventure originale : elle ajoute une campagne inédite. Après la chute d’une météorite dans la Terre Oubliée, une nouvelle menace se profile. Kirby doit explorer des zones transformées par l’impact, rassembler des fragments d’étoiles appelés Starries et sceller le mal qui menace de surgir. Ce contenu additionnel se débloque après avoir terminé la première zone de l’histoire originale (Natural Plains), et propose des niveaux totalement remaniés, appelés Starry Stages, où les ennemis sont plus coriaces et de nouveaux dangers vous attendent.

Des niveaux et ennemis inédits

L’impact de la météorite a bouleversé la Terre Oubliée : de nouveaux chemins s’ouvrent, certains en hauteur sur des bâtiments, d’autres jusque dans les profondeurs marines. Chaque niveau renferme des Starries à collecter pour progresser. Le Beast Pack a gagné en puissance et de nouveaux adversaires viendront compliquer la tâche de Kirby.

Quatre nouvelles capacités viennent enrichir le gameplay :

High Jump pour atteindre des plateformes élevées,

pour atteindre des plateformes élevées, Spring Mouth pour écraser ennemis et obstacles,

pour écraser ennemis et obstacles, Gear Mouth pour escalader et grimper verticalement,

pour escalader et grimper verticalement, Sign Mouth pour glisser, attaquer en rotation et bondir dans les airs.

Les joueurs pourront dépenser leurs Starry Coins auprès de l’Astronomer Waddle Dee pour collectionner de nouvelles figurines. Le Colisée s’étoffe aussi avec une version inédite du défi ultime : The Ultimate Cup Z EX, une épreuve réservée aux plus téméraires.

Grâce à la puissance de la Nintendo Switch 2, le jeu profite de graphismes affinés, d’animations plus fluides et de chargements quasi instantanés, aussi bien dans l’aventure principale que dans l’extension Star-Crossed World.

Les joueurs qui possèdent déjà la version originale sur Nintendo Switch pourront accéder aux nouveautés via un pack de mise à niveau dédié à la Switch 2. Les autres découvriront la meilleure manière de vivre cette aventure, avec une édition complète combinant le jeu de base et le nouveau scénario.

Kirby and the Forgotten Land – Nintendo Switch 2 Edition + Star-Crossed World sera disponible le 28 août 2025, exclusivement sur Nintendo Switch 2.