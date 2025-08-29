Une nouvelle bande-annonce donne aux fans un aperçu de l’histoire qui les attend !

Aujourd’hui, KOEI TECMO et le studio de développement Gust ont annoncé que les précommandes numériques pour leur prochain jeu Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian étaient ouvertes. En célébration, une bande-annonce dévoilant l’histoire a été dévoilée ainsi que de nouvelles informations sur certains personnages issus de la franchise Atelier que les joueurs rencontreront au fil de leur aventures, et sur le système de développement de la ville. Atelier Resleriana : The Red Alchemist & the White Guardian sera disponible le 26 septembre 2025 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ and PC Windows via Steam®.

Dans Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian, les joueurs suivent Rias Eidreise et Slade Clauslyter dans leur exploration de mystérieuses ruines près de leur ville natale, Hallfein. A la découverte de ces ruines, le Geist Core de Slade réagi, ouvrant un passage vers un atelier d’alchimiste plein de secrets que les deux protagonistes vont tenter de percer. Après s’être aperçus que le pouvoir du Geist Core de Slade permettait d’ouvrir des passages vers de nouvelles dimensions, connues sous le nom de « Dimensional Paths », Rias et Slade explorent ces mystérieux donjons au cœurs desquels ils trouvent un piédestal avec un étrange texte écrit dans une langue inconnue.

En plus de la boucle de gameplay traditionnelle des jeux Atelier que les fans connaissent et apprécient, les joueurs découvriront un nouveau système de gameplay centré autour de la progression de l’histoire principale et le développement de la ville d’Hallfein. En se rendant à Star landing, la mairie, les joueurs pourront investir l’argent qu’ils gagneront en complétant des quêtes et en vendant des objets dans les cinq différents quartiers de la ville.

Au fur et à mesure que les quartiers se développeront, leurs niveaux et rangs augmenteront, débloquant progressivement divers bonus passifs tels que de nouveaux produits en stocks chez les marchands d’Hallfein ou une récolte d’ingrédients plus efficace. En plus de la boutique de Rias gérée par les joueurs, de nouvelles boutiques ouvriront dans les différents quartiers, chacune proposant différents produits en fonction de leur localisation, permettant aux joueurs d’acheter des ingrédients spécifiques et de nouvelles recettes.

Au fil de la reconstruction d’Hallfein, l’apparence de la ville évoluera en fonction du rang d’investissement de chaque quartier. Les habitants donneront de nouvelles quetes tandis que de nouveaux visiteurs viendront parcourir les rues. Parmi ces nouveaux visiteurs, les joueurs feront la rencontre de personnages issues de précédents jeux Atelier, tels que Marie, Meruru, Firis et Platcha. En leur parlant, les fans déclencheront de petits événements et débloqueront des « Bond Quests » qui, une fois complétées, accorderont aux joueurs diverses précieux récompenses. Les joueurs peuvent également recevoir de nouvelles quêtes en se rendant à Star Landing.

En plus de la version standard du jeu, une version Digital Deluxe Edition est disponible à la précommande, incluant le jeu de base, une sélection de costumes pour tous les personnages jouables et un lot d’objets. Les joueurs peuvent également précommander la version Ultimate Edition qui comprend le Season Pass, une sélection de musiques BGM, de nouveaux costumes pour tous les personnages jouables, de nouveaux personnages jouables, de nouvelles recettes, et un donjon de haute difficulté.

Tous les joueurs qui précommanderont une édition numérique du jeu recevront en bonus le set de costumes « Rough Time » pour Rias et Slade.

Tous ceux qui achèteront le jeu, en format physique ou numérique, jusqu’à deux semaines après la sortie, recevront en bonus d’achat anticipé le set de costumes « Activewear Adventuring » pour Rias et Slade et le set « Adventuring Charm ».

Atelier Resleriana: The Red Alchemist & the White Guardian est en cours de développement et sortira le 26 septembre 2025 sur PlayStation®5, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®. Le jeu sera disponible entièrement en mode hors ligne, sans connexion internet requise*. La version PlayStation®4 ne sera pas vendue en dehors du Japon.

Atelier Resleriana: The Red Guardian & the White Alchemist proposera des voix en japonais et des textes uniquement en anglais.

* Une connexion internet sera nécessaire pour télécharger les mises à jour et le contenu additionnel.