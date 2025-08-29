Le studio japonais Granzella a dévoilé un tout nouveau trailer pour R-Type Tactics I • II Cosmos, la compilation remastérisée des deux épisodes tactiques de la licence culte. En parallèle, l’éditeur a confirmé que les informations concernant la date de sortie, les plateformes définitives, ainsi que le prix seront révélées en septembre.

Annoncé initialement pour 2023, le projet a connu deux reports successifs, et vise désormais une sortie en 2025. Une attente qui s’explique notamment par l’ambition du studio : proposer une version modernisée et complète de ces spin-offs cultes, en exploitant la puissance de l’Unreal Engine 5.

Une double renaissance pour une licence culte

R-Type Tactics I • II Cosmos regroupe les deux titres parus à l’origine sur PSP :

R-Type Tactics , qui posait les bases du mélange audacieux entre shoot ’em up horizontal et stratégie au tour par tour .

, qui posait les bases du mélange audacieux entre et . R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate, qui n’avait jamais quitté le Japon et fera ainsi sa première apparition en Occident.

Ces remakes permettent de (re)découvrir une vision unique de l’univers R-Type, où les joueurs ne se contentent pas de piloter un vaisseau, mais doivent gérer leurs troupes, planifier leurs attaques et anticiper les mouvements de l’ennemi.

Un contenu massif et enrichi

Granzella promet une compilation généreuse :

Plusieurs campagnes , jouables du côté de l’Humanité comme du Bydo, offrant des perspectives narratives différentes.

, jouables du côté de l’Humanité comme du Bydo, offrant des perspectives narratives différentes. Missions à embranchements dans R-Type Tactics II, qui permettent de varier l’expérience et d’approfondir l’histoire.

dans R-Type Tactics II, qui permettent de varier l’expérience et d’approfondir l’histoire. Un troisième scénario inédit , exclusif à ce second opus, spécialement intégré pour cette réédition.

, exclusif à ce second opus, spécialement intégré pour cette réédition. Des centaines de vaisseaux à déployer, offrant une richesse tactique considérable.

Une réalisation modernisée avec l’Unreal Engine 5

L’autre grande nouveauté réside dans la refonte graphique complète :