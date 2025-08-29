Natsume Inc., développeur et éditeur mondial spécialisé dans les jeux vidéo familiaux, a récemment annoncé que Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition est désormais disponible en précommande sur Nintendo Switch via GameStop, Amazon et le Natsume Store. Cette édition spéciale, dernière entrée en date de la célèbre série Harvest Moon, sortira officiellement le 30 octobre 2025 et s’accompagne dès aujourd’hui d’une nouvelle bande-annonce, que les joueurs peuvent découvrir pour se plonger dans l’ambiance d’Alba Village.

Le Natsume Store propose un bonus exclusif pour toute précommande : un porte-stand en acrylique reprenant le visuel de la boîte du jeu, dévoilé aujourd’hui. Cette illustration met en avant le Hoverbike 5000, une nouvelle invention du fameux Doc Jr., qui sera uniquement disponible dans cette édition spéciale.

Dans Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition, les joueurs sont invités à quitter la vie citadine pour retourner dans leur village d’enfance, Alba, réputé pour ses produits frais et ses pêcheurs talentueux. Mais le village a connu des jours meilleurs : la population vieillit et les jeunes partent vers la grande ville. Votre mission sera de redonner vie à Alba, en attirant touristes et nouveaux résidents pour transformer cette localité en véritable havre de prospérité. Avec ses paysages pittoresques et son potentiel évident, Alba n’attend que vos efforts pour retrouver sa splendeur.

Cette édition spéciale introduit également des inventions inédites créées par Doc Jr. : le Hoverbike 5000 permet de se déplacer rapidement dans le village et de gagner du temps lors des déplacements quotidiens, tandis que le Cleanmeister Autovac automatise le nettoyage de votre grange, vous libérant de cette tâche répétitive. Ces ajouts viennent enrichir le gameplay traditionnel de la série en apportant praticité et fluidité dans la gestion de votre ferme.

Les relations et les interactions sociales restent au cœur de l’expérience. Les joueurs pourront séduire différents célibataires et se marier avec le partenaire de leur choix, tout en retrouvant des amis d’enfance et des visages familiers. Deux personnages populaires de Harvest Moon: The Winds of Anthos, Ella et Nikolai, font leur retour à Alba Village. Ella, artiste en quête de son nouveau style, et Nikolai, médecin intrigué par les propriétés curatives de la Harvest Goddess Spring, peuvent être courtisés et épousés ou simplement devenir vos amis.

Côté activités, la série conserve son univers riche et varié : récolter des cultures, s’occuper des animaux, pêcher, miner et participer à des concours et festivals locaux. Chaque action contribue à collecter de la Happiness, une ressource permettant de développer le village et d’attirer de nouveaux habitants, renforçant ainsi la dimension communautaire qui a toujours fait le charme de Harvest Moon.

Harvest Moon: Home Sweet Home Special Edition combine les éléments classiques de la franchise avec de nouvelles mécaniques qui facilitent et enrichissent l’expérience de gestion du village. Le Hoverbike 5000 et le Cleanmeister Autovac améliorent le quotidien du joueur, tandis que les nouvelles scènes et interactions approfondissent l’immersion dans la vie d’Alba. La présence de nouveaux personnages mariables, Ella et Nikolai, ajoute une dimension narrative supplémentaire et permet aux joueurs de renouer avec des figures emblématiques de la saga. Les compétitions, festivals et activités variées garantissent une expérience complète et engageante, où chaque action contribue à faire prospérer Alba et à renforcer les liens avec ses habitants.

Pour les fans de la série comme pour les nouveaux venus, cette édition spéciale promet un mélange séduisant de nostalgie et de nouveautés, renforçant l’identité chaleureuse et accueillante de la franchise tout en offrant des outils modernes pour faciliter et enrichir la vie à la ferme. Les précommandes étant déjà ouvertes, les joueurs peuvent s’assurer de profiter du porte-stand exclusif et se préparer à redécouvrir Alba sous un jour inédit dès le 30 octobre 2025.