Après des mois de teasing, c’est désormais officiel : Yooka-Replaylee sortira le 9 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 2. Ce remake ambitieux du jeu culte Yooka-Laylee vient redonner une seconde jeunesse à l’un des collectathons les plus appréciés de la scène indépendante.

Un retour en grande pompe pour le duo Yooka et Laylee

Développé par Playtonic Games, le studio fondé par d’anciens créateurs de Banjo-Kazooie et Donkey Kong Country, Yooka-Replaylee se présente non pas comme un simple remaster, mais comme une véritable réinvention. Le jeu propose un scénario revisité, enrichi de nouvelles séquences et de points d’intrigue inédits, tout en conservant l’esprit et l’humour qui ont fait le charme du titre original.

Les environnements bénéficient d’une refonte graphique et technique complète, offrant des mondes ouverts plus vastes, plus colorés et plus vivants que jamais. Le gameplay, quant à lui, s’enrichit de nouvelles mécaniques, d’options de personnalisation, d’une monnaie inédite et même d’un système de cartes extensibles permettant d’élargir encore l’exploration.

De nouvelles expériences de jeu

Parmi les nouveautés phares, on retrouve l’arrivée du Rextro’s Arcade repensé : exit les anciens mini-jeux, place à des défis isométriques inédits incarnés par le dinosaure Rextro, qui rapporteront des récompenses précieuses. Ces ajouts s’inscrivent dans la volonté des développeurs d’offrir une expérience modernisée, capable de séduire aussi bien les fans de la première heure que les nouveaux joueurs.

L’aventure reste centrée sur la formule qui a fait le succès du premier opus : exploration de vastes mondes, collecte effrénée et plateforme exigeante, le tout porté par une bande-son orchestrale retravaillée.

Un lancement physique et numérique

Le jeu sera disponible en édition numérique au prix de 24,99 £ / 28,99 €. Une édition physique premium est également prévue, affichée à 49,99 $, incluant un packaging amélioré et divers bonus exclusifs. Les précommandes sont déjà ouvertes. Bonne nouvelle pour les possesseurs de l’original : un rabais de 30 % sera automatiquement appliqué s’ils rachètent Yooka-Replaylee sur la même famille de consoles (Switch vers Switch 2, Xbox One vers Xbox Series, PlayStation 4 vers PlayStation 5, etc.).

Les ambitions de Playtonic et PM Studios

« Yooka-Replaylee est conçu pour briller sur chaque plateforme, et nous sommes ravis de le voir arriver sur Switch 2 dès le premier jour », a déclaré Gavin Price, directeur du studio Playtonic. « C’est plus grand, plus beau, plus audacieux, et bourré de tous les petits détails que nous avons toujours rêvé d’y mettre. »

De son côté, Ami Blaire, CMO de PM Studios, ajoute : « C’est rare de voir un jeu obtenir une seconde vie de cette manière — pas comme un simple remaster, mais comme une vraie réinvention. C’est exactement le type de projet qui rappelle pourquoi on est tombés amoureux des jeux de plateforme. »

Un hommage modernisé à l’âge d’or du platformer

Avec ses graphismes modernisés, son gameplay enrichi et son contenu inédit, Yooka-Replaylee s’impose comme la version définitive du jeu de 2017. Plus qu’un hommage à l’âge d’or des collectathons façon Nintendo 64, il s’agit d’une véritable mise à jour générationnelle, pensée pour séduire une nouvelle audience tout en récompensant la fidélité des premiers fans.