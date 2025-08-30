Bloober Team s’apprête à renforcer la place du jeu d’horreur sur Nintendo Switch 2 avec l’arrivée imminente de Cronos: The New Dawn, prévu pour le 4 septembre prochain. Ce nouveau titre, pensé pour immerger les joueurs dans une atmosphère tendue et oppressante, marque une étape importante pour le studio polonais, qui ambitionne de faire de la nouvelle console de Nintendo une véritable terre d’accueil pour le genre horrifique.

Dans une interview accordée à The Game Business, Piotr Babieno, PDG du studio, a partagé sa vision et ses ambitions pour l’avenir sur Switch 2. Grand fan de Nintendo depuis toujours, il a expliqué que cette passion personnelle a été l’un des principaux moteurs derrière la décision de lancer Cronos: The New Dawn sur la console. Il a également rappelé l’âge d’or du survival horror sur GameCube, avec des titres emblématiques comme Eternal Darkness, Resident Evil 0 ou encore Resident Evil 4. Pour lui, l’arrivée de nouveaux jeux d’horreur sur Switch 2 pourrait marquer l’ouverture d’un nouveau chapitre pour les fans de Nintendo.

Babieno est resté volontairement évasif sur les futurs projets, mais a laissé entendre que d’autres annonces suivraient. Selon lui, les joueurs Nintendo devraient surveiller de près Bloober Team dans les mois à venir. L’entreprise ne cache pas son intérêt pour l’évolution du genre, et notamment pour le mélange de l’horreur avec des mécaniques plus douces et accessibles. Il cite en exemple la série Luigi’s Mansion, soulignant à quel point Nintendo a su allier frisson et légèreté dans une formule unique. Ce type d’approche pourrait inspirer de nouvelles expérimentations dans les futures productions du studio.

Au-delà de Cronos: The New Dawn, une autre piste évoquée concerne Silent Hill 2. Actuellement exclusif aux consoles PlayStation jusqu’au 8 octobre 2025, le titre pourrait rejoindre le catalogue de la Switch 2 par la suite, une hypothèse renforcée par les propos de Babieno. Si cela se confirmait, cela marquerait un tournant majeur pour la console de Nintendo, qui retrouverait un statut fort sur le marché du survival horror, vingt ans après l’époque GameCube.