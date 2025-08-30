Red Hook Studios continue d’étoffer Darkest Dungeon II avec une nouvelle mise à jour gratuite baptisée Curse of the Court. Déjà datée au 28 août sur PC, cette troisième et dernière aventure du mode Kingdoms arrivera également sur Nintendo Switch à une date encore non précisée. Les joueurs de la console hybride devront sans doute patienter un peu, mais le nouveau trailer fraîchement diffusé permet déjà d’avoir un aperçu du contenu.

Curse of the Court signe le retour d’une faction bien connue des fans du premier opus : les Bloodsuckers. Ces ennemis vampiriques, introduits pour la première fois dans le DLC The Crimson Court de Darkest Dungeon, reviennent dans une version repensée pour ce second épisode. Leur arrivée s’accompagne de trois nouvelles cartes de Kingdoms à explorer, d’une toute nouvelle quête narrative, de succès inédits et surtout d’un système de malédiction spécifique qui viendra compliquer davantage les affrontements.

Chris Bourassa, directeur créatif du studio, rappelle que ce mod gratuit suit la lignée des deux précédents ajouts du mode Kingdoms, Hunger of the Beast Clan et Secrets of the Coven. Comme eux, il introduit de nouveaux objets, mécaniques et adversaires redoutables, toujours dans l’optique d’enrichir le jeu sans frais supplémentaires. Bourassa souligne même avec humour que la quantité de contenu offert gratuitement approche de “l’excès”, tout en espérant que les joueurs apprécieront le retour des Bloodsuckers.

Pour rappel, le mode Kingdoms propose une expérience alternative au mode Confessions d’origine. Là où ce dernier se concentrait sur des expéditions sombres et intimes, Kingdoms place les joueurs dans une campagne plus vaste où il faut défendre un réseau d’auberges et résister à des factions ennemies variées. Après avoir affronté les Beastmen et les sorcières du Coven, c’est désormais aux vampires assoiffés de sang de venir mettre à l’épreuve la stratégie et la ténacité des aventuriers.