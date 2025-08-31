Lors du PAX West 2025, Nintendo a discrètement permis à certains médias d’approcher enfin Elden Ring Tarnished Edition sur Switch 2 en mode portable. Jusqu’à présent, seules des démonstrations en mode docké et des extraits soigneusement contrôlés avaient été diffusés, laissant planer de nombreuses interrogations sur la manière dont le titre phare de From Software tournerait une fois la console en main.

Ce test en conditions réelles, limité à plusieurs sessions de quinze minutes chacune, permet d’apporter un premier regard technique. Les séquences capturées montrent le jeu exécuté sur un écran de Switch 2 filmé en 4K/60 FPS. Cette méthode met en évidence les fluctuations de performance et de fluidité que rencontrera le joueur en conditions portables.

L’expérience révèle que le jeu se maintient globalement à une cadence jouable, mais pas parfaitement stable. Dans les phases d’exploration, l’animation est fluide, mais dès que plusieurs ennemis apparaissent à l’écran, des saccades se font sentir. Un exemple marquant a été observé lorsque cinq PNJ étaient présents simultanément : leurs animations semblaient réduites de moitié, signe probable d’une optimisation dynamique visant à conserver la fluidité globale. Malgré ces compromis, la jouabilité reste solide et loin de l’instabilité que l’on pouvait craindre.

Visuellement, les images captées laissent supposer l’utilisation du DLSS, la technologie d’upscaling par IA de NVIDIA. Si Bandai Namco n’a pas confirmé ce point, l’aliasing limité et la netteté générale de l’image rappellent fortement le rendu que l’on retrouve dans les titres compatibles sur PC et dans certains jeux déjà optimisés sur Switch 2, comme Cyberpunk 2077. La résolution semble osciller en fonction de la charge, mais le résultat final, même sur l’écran portable de la console, reste convaincant.

Comparée à la Steam Deck, la Switch 2 livre une prestation moins stable en matière de performance brute, mais gagne en confort d’utilisation. Plus fine, plus légère et dotée d’un écran optimisé, la console de Nintendo compense ses limites techniques par une ergonomie adaptée au jeu nomade. Les joueurs désireux d’explorer les Terres Intermédiaires en mobilité auront donc à disposition une expérience certes imparfaite, mais globalement satisfaisante.

Au-delà d’Elden Ring, d’autres titres ont été brièvement montrés dans le même cadre. Final Fantasy VII Remake a surpris par sa fluidité en mode portable, semblant mieux optimisé que prévu. Borderlands 4 en revanche peine à conserver un 30 FPS constant, un défaut particulièrement pénalisant pour un jeu de tir. Enfin, Star Wars Outlaws a dévoilé une version avec ray tracing, mais au prix de concessions notables sur la résolution et les détails graphiques, en particulier les visages. Malgré ces limites, l’ensemble confirme que la Switch 2 ambitionne bel et bien d’élargir son catalogue aux productions AAA de grande envergure.

Ces premiers pas d’Elden Ring en mode portable sur Switch 2 rassurent autant qu’ils intriguent. Le jeu ne se hisse pas encore au niveau des meilleures expériences disponibles sur PC ou consoles concurrentes, mais propose une alternative crédible et surtout transportable. Pour une licence aussi massive, la possibilité de l’emmener partout constitue en soi une petite révolution pour l’écosystème Nintendo.