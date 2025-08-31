La rentrée 2025 s’annonce décidément chargée pour Nintendo. Alors que la Switch 2 poursuit son lancement avec déjà plusieurs millions d’unités écoulées, la question de la tenue d’un nouveau Nintendo Direct revient sur le devant de la scène. Plusieurs insiders, dont NateTheHate, généralement considéré comme fiable sur les annonces de l’éditeur, affirment qu’une présentation aura bien lieu au cours de la deuxième semaine de septembre.

D’après ses propos, le Direct serait programmé « aux alentours du 11 ou du 12 septembre », ce qui correspondrait à un mercredi ou un jeudi, soit les créneaux habituels de Nintendo.

Un Direct de septembre n’aurait rien d’étonnant. Historiquement, Nintendo profite toujours de cette période pour détailler ses sorties de fin d’année et donner un aperçu des projets à moyen terme. En 2023 comme en 2024, l’éditeur avait calé des Directs à la mi-septembre, souvent riches en annonces concernant à la fois des nouveautés first-party et des surprises éditeurs tiers. Dans le contexte actuel, il s’agirait aussi d’une occasion parfaite pour mettre en avant le catalogue Switch 2 et assurer la transition entre les générations.

Restent les grandes questions : quels jeux pourraient occuper l’affiche de ce Direct ? Certaines rumeurs évoquent déjà une annonce concernant une sortie Nintendo dès septembre 2025, ce qui renforcerait la logique d’une communication en amont. De plus, plusieurs projets attendus n’ont toujours pas trouvé de date ferme, qu’il s’agisse de titres confirmés ou de projets encore secrets.