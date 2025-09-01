Comme chaque mois, Nintendo a publié les classements des ventes eShop au Japon pour ses consoles. Pour août 2025, les tops confirment l’excellente dynamique de la Switch 2 fraîchement sortie, tout en montrant que la Switch première génération reste encore très active grâce à plusieurs nouveautés marquantes.

Sur Nintendo Switch 2, c’est Donkey Kong Bananza qui conserve la première place après sa sortie en juillet. Il est suivi par Story of Seasons: Grand Bazaar Nintendo Switch 2 Edition, sorti tout récemment, et qui s’impose directement à la deuxième position. Sans surprise, Mario Kart World reste dans le trio de tête, tandis que Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV fait une percée notable à la 4e place. On note également l’arrivée de Drag x Drive et Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven dans le top 10, confirmant l’appétit des joueurs japonais pour des expériences variées, entre RPG classiques et nouveautés originales.

Du côté de la Nintendo Switch, c’est Super Robot Wars Y qui réalise un démarrage tonitruant, plaçant à la fois son édition Ultimate (1re place), Deluxe (4e place) et standard (8e place) dans le top 10. Cette performance écrase la concurrence et illustre l’incroyable popularité de la licence au Japon. On retrouve aussi Story of Seasons: Grand Bazaar en deuxième place, mais dans sa version Switch classique. Fait intéressant, des titres plus anciens comme Minecraft, Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics ou encore Super Smash Bros. Ultimate continuent d’afficher une excellente longévité, soutenus par des promotions temporaires.

Switch 2

Rang Jeu Éditeur Date de sortie Prix (Yen) 1 Donkey Kong Bananza Nintendo 17.07.2025 7,980 ¥ 2 Story of Seasons: Grand Bazaar Marvelous 28.08.2025 7,700 ¥ 3 Mario Kart World Nintendo 05.06.2025 8,980 ¥ 4 Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Nintendo 24.07.2025 9,100 ¥ 5 Tamagotchi Plaza NS2 Edition Bandai Namco 26.06.2025 6,930 ¥ 6 Street Fighter 6 Year 1-2 Fighters Edition Capcom 05.06.2025 7,990 ¥ 7 Drag x Drive Nintendo 14.08.2025 1,980 ¥ 8 Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time Level-5 05.06.2025 7,978 ¥ 9 Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven Square Enix 31.07.2025 6,820 ¥ 10 Shine Post: Be Your Idol! Konami 05.06.2025 8,800 ¥

Nintendo Switch

Rang Jeu Éditeur Date de sortie Prix (Yen) 1 Super Robot Wars Y Digital Ultimate Edition Bandai Namco 28.08.2025 19,800 ¥ 2 Story of Seasons: Grand Bazaar Marvelous 28.08.2025 6,600 ¥ 3 Minecraft Mojang / Microsoft Japan 21.06.2018 3,960 ¥ 4 Super Robot Wars Y Digital Deluxe Edition Bandai Namco 28.08.2025 15,620 ¥ 5 Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics Nintendo 05.06.2020 4,378 ¥ 6 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 DX Aniplex 01.08.2025 9,900 ¥ 7 Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2 Aniplex 01.08.2025 8,360 ¥ 8 Super Robot Wars Y Bandai Namco 28.08.2025 9,790 ¥ 9 Wobbly Life Teyon Japan 07.08.2025 2,530 ¥ 10 Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer Imagineer 05.12.2024 6,578 ¥ 11 Animal Crossing: New Horizons Nintendo 20.03.2020 6,578 ¥ 12 Persona 5 Royal Atlus 21.10.2022 7,678 ¥ 13 Power Pros 2024-2025 Konami 18.07.2024 8,470 ¥ 14 Dragon Quest III HD-2D Remake Square Enix 14.11.2024 7,678 ¥ 15 Super Smash Bros. Ultimate Nintendo 07.12.2018 7,920 ¥ 16 Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! Konami 19.11.2020 6,930 ¥ 17 Tamagotchi Plaza Bandai Namco 26.06.2025 5,940 ¥ 18 Urban Myth Dissolution Center Shueisha Games 13.02.2025 1,980 ¥ 19 Super Mario Party Jamboree Nintendo 17.10.2024 7,100 ¥ 20 Mario Kart 8 Deluxe Nintendo 28.04.2017 6,578 ¥

source