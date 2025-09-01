La Nintendo Switch 2 continue de séduire les développeurs, et pas seulement les studios japonais. C’est Randy Pitchford, fondateur et dirigeant de Gearbox, qui a récemment exprimé tout son enthousiasme pour la nouvelle console hybride de Nintendo. L’homme derrière Borderlands a profité d’un entretien avec GamesRadar pour partager son admiration pour la machine et évoquer la possibilité d’élargir la présence des jeux Gearbox sur la plateforme.

Pitchford, qui vient d’achever son travail sur Borderlands 4, n’a pas mâché ses mots : « Nintendo Switch 2 est une machine incroyable, je suis tellement reconnaissant qu’elle existe », confie-t-il. Selon lui, la console mise moins sur la révolution technologique que sur le raffinement, en proposant une expérience qui « perfectionne ce qui fonctionne déjà, et offre aux joueurs exactement ce qu’ils veulent ».

Le patron de Gearbox explique qu’il avait déjà beaucoup apprécié la première Switch, mais qu’il espérait depuis longtemps une version plus puissante, capable d’accueillir des productions récentes. Son enthousiasme a encore grandi lorsqu’il a découvert l’importance que Nintendo avait accordée non seulement au hardware, mais aussi aux fonctionnalités logicielles, notamment en matière de connectivité et d’expérience sociale. « C’est plus facile que jamais de se connecter aux autres », souligne-t-il.

Interrogé sur la présence future des licences Gearbox sur la nouvelle console, Pitchford a préféré rester prudent, sans pour autant fermer la porte : « J’adore la Switch, et j’adore ma Switch 2. Nous aimons créer des jeux et divertir, et nous voulons être présents là où les joueurs nous attendent. Nintendo vient de réaliser le lancement le plus réussi de toute l’histoire des consoles de jeu, et je ne pense pas que cela s’arrêtera de sitôt. »

Il ajoute même qu’il aimerait voir davantage de productions Gearbox arriver sur Switch 2, tout en précisant qu’il n’était pas encore temps de parler concrètement des projets à venir. « J’aime cette plateforme et je veux y apporter plus de jeux… mais ce n’est pas encore le bon moment pour évoquer ceux qui arriveront à l’avenir », conclut-il.