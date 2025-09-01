Après plus de sept ans d’attente, l’impossible devient réalité : Hollow Knight: Silksong s’apprête enfin à voir le jour. Team Cherry a confirmé que la suite tant attendue de son metroidvania culte sortira en version numérique le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2, ainsi que sur les autres plateformes. Une date inscrite en lettres d’or pour les fans, qui n’auront plus à se contenter de rumeurs et de promesses.

Au-delà de la confirmation de la date, deux précisions majeures viennent d’être données : le prix et l’horaire de lancement mondial. Contrairement à de nombreux AAA dont les tarifs s’envolent, Silksong sera proposé à 19,99€, soit seulement 5 de plus que le premier Hollow Knight. Une politique tarifaire qui confirme la volonté de Team Cherry de garder son projet accessible à tous, malgré l’ampleur du contenu et des années de développement.

Côté disponibilité, l’équipe a détaillé les créneaux horaires exacts selon les régions, afin d’éviter toute confusion au moment du lancement. Le jeu sera jouable à partir du :

7h00 PT

10h00 ET

16h00 CEST

23h00 JST

Une sortie parfaitement synchronisée, qui permettra à la communauté mondiale de se plonger quasiment en même temps dans ce nouveau voyage.

Dans Hollow Knight: Silksong, les joueurs incarneront Hornet, la princesse-protectrice de Hallownest, capturée et transportée dans un royaume inconnu, tissé de soie et de chants. L’aventure promet d’explorer une nouvelle contrée aussi majestueuse que hostile, avec son lot de mystères, de combats acharnés et d’ennemis inédits. Cette ascension vers le sommet du royaume marquera un véritable pèlerinage mortel, dans la lignée des épreuves mémorables qui ont fait la réputation du premier volet.