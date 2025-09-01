Une fuite inattendue a révélé près de 40 minutes de gameplay de Star Wars Outlaws tournant sur Nintendo Switch 2. Il s’agit de la première démonstration aussi longue de la version hybride du jeu, et les retours sont globalement positifs. Bien que le rendu technique ne soit évidemment pas au niveau des consoles de salon haut de gamme, le portage semble plus que solide pour une machine portable.

D’après la vidéo, le titre développé par Ubisoft ne tourne pas en 1080p ni en 60 images par seconde, mais propose une expérience fluide et stable à 30fps. Pour un jeu d’une telle ambition visuelle, c’est déjà une performance notable sur Switch 2. On pouvait s’attendre à un résultat bien plus limité, mais la fluidité et la fidélité de l’adaptation semblent avoir surpris agréablement. Si des simplifications graphiques sont visibles par rapport aux versions PlayStation 5 et Xbox Series, elles restent acceptables et ne dénaturent pas l’expérience. Les environnements vastes, les séquences d’action et même les transitions cinématiques apparaissent fidèles à la vision originale, tout en étant adaptés aux contraintes techniques d’une console hybride.