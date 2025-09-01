Le Président de la République Emmanuel Macron partage un message poignant à destination des fans, et KONAMI dévoile également que le Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 se déroulera à Tokyo. Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce les vainqueurs du Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2025, dont la finale s’est conclue le dimanche 31 août à Paris, à la Maison du la Mutualité. Pour son retour en Europe, l’événement a couronné de nouveaux Champions du monde à travers quatre catégories.

Lors du tournois Yu-Gi-Oh! JEU DE CARTES À JOUER (JCJ), le Duelliste franco-américain Julien Kehon a triomphé face à l’allemand Tom Kleinegraeber et s’est emparé du titre de Champion du monde 2025 de Yu-Gi-Oh! JCJ. Quant à Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS, les finales des formats SPEED DUEL et RUSH DUEL ont donné lieu à des affrontements féroces. L’allemand Philipp Thomas a remporté le trophée SPEED DUEL, tandis que le trophée RUSH DUEL est revenu au taïwanais kama3.

Pendant ce temps, la finale de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a vu l’équipe Ragnarok vaincre l’équipe Chaiba Corp à l’issue d’un match intense en 3v3. L‘italien Antonio « N3sh » Papa, le suédois Herman « Mist » Hansson et le croate Luka Forjan sont ainsi devenus les Champions du monde 2025 de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Le Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 se tiendra à Tokyo

Un teaser diffusé durant le livestream du WCS 2025 a dévoilé que le Yu-Gi-Oh! World Championship 2026 se tiendra à Tokyo, au Japon. Les Duellistes du monde entier se réuniront une nouvelle fois l’année prochaine afin de s’affronter pour le titre ultime.

Le Président de la République Emmanuel Macron a lancé la cérémonie d’ouverture du Yu-Gi-Oh! World Championship 2025

Surprenant des milliers de spectateurs, Emmanuel Macron a lancé la cérémonie d’ouverture du Yu-Gi-Oh! World Championship 2025 avec un message à l’attention des fans de Yu-Gi-Oh! Card Game.

« Je sais que c’est un jour important pour Yu-Gi-Oh! et l’ensemble du monde du TCG, qui se retrouve en France, et c’est pour nous une très grande fierté d’avoir les Championnats du monde de votre discipline, d’avoir tous les passionnés du monde entier qui vont se réunir en France, et faire vivre leur passion, leurs jeux, leur univers. »

Neymar Jr. s’associe à Yu-Gi-Oh! Card Game pour une collaboration avec eFootballTM et eFootball™ CHAMPION SQUADS

Au cours du livestream du Yu-Gi-Oh! World Championship 2025, KONAMI a également annoncé une toute nouvelle collaboration entre Yu-Gi-Oh! Card Game, eFootball™ et eFootball™ CHAMPION SQUADS. La bande-annonce met en vedette Neymar, ambassadeur eFootball™, et cinq joueurs de l’équipe de France de football.

En complément, une vidéo relayant les commentaires de Neymar à l’attention des fans de football et des Duellistes est désormais disponible ! Davantage de détails seront partagés prochainement.

La marque de streetwear FINE CHAOS lance une collection Yu-Gi-Oh!

Yu-Gi-Oh! Card Game a lancé une collection en édition limitée en collaboration avec FINE CHAOS, une marque de mode issue de la scène underground et basée à Copenhague. La collection capsule fusionne le style industriel et brut de FINE CHAOS à d’emblématiques illustrations Yu-Gi-Oh!, réimaginées pour une nouvelle génération de Duellistes, créatifs et collectionneurs. Plus d’informations sont disponibles sur yugioh.fine-chaos.com.