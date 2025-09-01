GameMill Entertainment, le studio PLH Collective et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Chair de Poule : Terreur à Little Creek, le jeu d’aventure et d’infiltration inédit inspiré des frayeurs emblématiques de la série à succès, est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Nouvelle ville, nouveaux monstres, nouveaux frissons ! Entrez dans la ville effrayante de Little Creek et découvrez le réseau de mystères et de dangers qui se cache derrière ses apparitions… si vous osez !

Entrez dans l’univers effrayant de Chair de Poule : Terreur à Little Creek ! Dans la peau de Sloane Spencer, une jeune ado prise au piège dans une ville cauchemardesque, vous devrez résoudre des énigmes inquiétantes, affronter des monstres sinistres et explorer des lieux hantés inspirés de la célèbre série de livres de R.L. Stine.

Découvrez les forces obscures qui se cachent dans l’ombre en résolvant des énigmes diaboliques et en échappant à des créatures effrayantes, tout en profitant du mélange caractéristique de frayeurs ludiques et de rebondissements qui captive depuis des décennies des millions de fans de Chair de Poule, petits et grands.

Caractéristiques principales :