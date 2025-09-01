GameMill Entertainment, le studio PLH Collective et Maximum Entertainment France sont ravis d’annoncer que Chair de Poule : Terreur à Little Creek, le jeu d’aventure et d’infiltration inédit inspiré des frayeurs emblématiques de la série à succès, est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5. Nouvelle ville, nouveaux monstres, nouveaux frissons ! Entrez dans la ville effrayante de Little Creek et découvrez le réseau de mystères et de dangers qui se cache derrière ses apparitions… si vous osez !
Entrez dans l’univers effrayant de Chair de Poule : Terreur à Little Creek ! Dans la peau de Sloane Spencer, une jeune ado prise au piège dans une ville cauchemardesque, vous devrez résoudre des énigmes inquiétantes, affronter des monstres sinistres et explorer des lieux hantés inspirés de la célèbre série de livres de R.L. Stine.
Découvrez les forces obscures qui se cachent dans l’ombre en résolvant des énigmes diaboliques et en échappant à des créatures effrayantes, tout en profitant du mélange caractéristique de frayeurs ludiques et de rebondissements qui captive depuis des décennies des millions de fans de Chair de Poule, petits et grands.
Caractéristiques principales :
- HISTOIRE CHAIR DE POULE ORIGINALE — Découvre un mystère Chair de Poule inédit, créé spécialement pour le jeu. Fais face à de nouvelles terreurs inspirées de la série de livres, tout en faisant la lumière sur les secrets troublants qui hantent la ville de Little Creek.
- EXPLORATION ET SUSPENSE — Parcours les rues embrumées de Little Creek, explore un théâtre abandonné et faufile-toi dans une sinistre bibliothèque regorgeant de secrets. Chaque sombre recoin cache une nouvelle surprise effrayante qui ne demande qu’à être découverte.
- DÉFIS MYSTÉRIEUX — Fais preuve d’ingéniosité pour venir à bout des énigmes corsées, des mécanismes interactifs et des devinettes astucieuses qui se dressent sur ton chemin, et découvre la vérité sur les événements surnaturels qui se déroulent à Little Creek.
- GARDE UNE LONGUEUR D’AVANCE — Fais preuve de discrétion et d’astuce pour échapper aux monstres terrifiants, ou contre-attaque à l’aide de ton fidèle lance-pierre et du livre hanté que tu as découvert.
- MONSTRES OBSCURS — Affronte un bestiaire de monstres terrifiants, inspirés des classiques de la série Chair de Poule, mais revisités pour te faire vivre une expérience inédite qui te donnera la chair de poule. Survis à cette traque acharnée et découvre leurs sinistres origines.
- PLUSIEURS FINS — Tes choix décideront du sort de Sloane et de ses amis. Arriveras tu à faire toute la lumière sur les horreurs qui hantent Little Creek, ou te laisseras tu dévorer par les mystères de la ville ?
