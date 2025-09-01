Développée par Nihon Falcom, la série The Legend of Heroes existe depuis 1989. Jusqu’en 1999 et après avoir sorti 5 jeux, en achevant la trilogie Gagharv, le studio prend un peu plus de temps de développement que d’habitude afin de proposer en 2004, le jeu qui bouleverse la série. The Legend of Heroes VI: Trails in the Sky est le 6ème jeu de la saga mais c’est surtout le premier jeu Trails, désormais devenu une célèbre série de RPG pour Nihon Falcom, qui compte à elle seule 13 jeux, dont le dernier en date prépare sa sortie en occident pour l’année prochaine. En attendant, Nihon Falcom nous propose un remake complet du jeu qui a démarré la saga sur nos plateformes modernes incluant la famille Nintendo Switch. C’est ainsi que nous souhaitons partager avec vous nos premières impressions sur Trails in the Sky 1st Chapter basées sur la démo proposée par le studio.

Décollage sous un nouveau ciel coloré

Nihon Falcom fait les choses en grand pour ce remake. Cela se voit dans la promotion du jeu, dès l’écran titre et les premières minutes. Malgré un petit écart sur la démo Nintendo Switch uniquement en anglais lors de son premier déploiement, nous avons été rassurés de constater qu’un patch a rapidement été déployé pour prouver que le jeu sera bien traduit en français sur tous les supports. L’écran titre propose une nouvelle illustration clé pour nous accueillir et nous motiver à lancer une nouvelle partie. Nous constatons aussi l’envie de simplifier la compréhension vis-à-vis de la licence en l’émancipant de ses origines et en omettant la mention The Legend of Heroes un peu comme Atlus avec la série Persona.

En plus de rassurer sur la traduction du jeu, mentionnons aussi le fait que la sauvegarde de la démo peut être conservée sur le jeu final. Enfin, dernière petite note de qualité comme la traduction française qui est une première pour le jeu, Trails in the Sky 1st Chapter sera le premier jeu de la saga Trails à jouir d’une sortie mondiale prévue pour le 19 septembre 2025. Pour ne pas rater le coche, la démo est également très riche puisque le développeur promet une durée de vie d’un peu moins de 10 heures pour parvenir à la fin du prologue, 80 pour le jeu final. Nous vérifierons bien sûr cela mais connaissant Nihon Falcom, nous avons peu de doutes sur la véracité de leurs propos. Une fois ce petit tour d’horizon effectué, venons-en à la démo qui surprend dès les premières minutes.

Une longue cinématique démarre avec le moteur du jeu et les premiers personnages clés de la saga. Pour un joueur lambda, c’est somme toute assez banal : Estelle Bright, héroïne du jeu, nous est présentée, tout comme son père Cassius Bright, de retour de sa dernière mission d’égide. Nous assistons également à la première rencontre entre Estelle et Joshua, jeune garçon blessé et secouru par le géniteur qui lui propose ainsi de vivre sous le toit des Bright. La scène se déroule alors que notre duo est enfant et se poursuit avec la cinématique d’introduction. Nous y retrouvons Estelle et Joshua presque jeunes adultes. Tous deux aspirent à suivre la voie de Cassius et devenir eux-mêmes membres des Égides, une organisation officiant à travers le continent de Zemuria et veillant en priorité à la sécurité des habitants de chaque région.

Le début de jeu nous fait vivre le dernier jour de leur formation pour devenir des membres à part entière des Égides. Pour un fan, la surprise est déjà de taille vu la qualité de réalisation de cette scène de début de jeu. Un connaisseur se met ainsi à comparer chaque frame de chaque scène et décor avec ses souvenirs du rendu 3D miniature très sommaire du début des années 2000 sur PC et PSP. Trails in the Sky 1st Chapter est visuellement impressionnant pour la Nintendo Switch dans le style Cel-shading en 3D. En cinématique comme lors de nos phases de gameplay, le jeu fourmille de détails et les personnages ont rarement été aussi vivants et expressifs dans le genre. Nous basons encore nos propos sur une démo mais sur ce prologue, la réalisation est telle que ce remake est facilement l’un, voire le plus beau jeu du studio Nihon Falcom.

À voir si cela reste constant sur l’entièreté du titre mais ce qui est sûr, c’est qu’en plus d’être incroyablement beau, il avait aussi l’air très solide techniquement, même en mode portable. Et nous parlons du jeu sur Switch classique sans mise à jour Switch 2. Au-delà de l’enrobage graphique, les musiques sont également arrangées pour un résultat qui va de paire avec la fraîcheur visuelle et colorée de ce remake. Nous attendons d’entendre l’ensemble de la bande sonore pour savoir si la qualité reste au rendez-vous ou si des pistes sans rapport apparaissent comme dans la version Evolution sortie au Japon. Le doublage est également bien plus présent que dans la version originale avec le choix entre les voix anglaises ou japonaises. Ces dernières sont toujours notre recommandation pour ce style de production mais nous comprenons ceux qui préfèrent des voix plus occidentales.

Terminons nos premières impressions sur le gameplay. L’expérience d’origine proposait une progression entre exploration de villes et donjons puis combats au tour par tour. Un gameplay qui ne change pas drastiquement mais qui se modernise. Durant nos explorations, nous pouvons interagir avec les PNJ, préparer nos équipements et effectuer nos quêtes égides, principales ou annexes. Le plus gros changement semble être le système de combat qui mélange le meilleur de la série accompagné de nombreuses options de confort pour améliorer l’expérience. Comme dans les derniers Trails through Daybreak, nous avons la possibilité de changer entre combats en temps réel ou au tour par tour en une pression de touche. Puis nous avons aussi le système de PB à cumuler pour des attaques de soutien comme dans Trails of Cold Steel lors des phases au tour par tour. C’est ce que nous avons constaté sur la démo et nous souhaitons prendre le temps de jouer plus longuement afin de revenir en détails sur les options de confort et d’éventuels autres éléments inédits de ce remake.

Premières impressions

Nihon Falcom semble miser gros sur Trails in the Sky 1st Chapter : la sortie mondiale, la traduction en plusieurs langues, la refonte graphique et audio puis une démo super riche, tout semble avoir été pensé pour tenter de présenter convenablement les arguments afin d’attirer tout le monde dans l’univers Trails. Il reste encore quelques éléments que nous souhaitons explorer plus en profondeur avant de poser un verdict final mais Trails in the Sky 1st Chapter semble avoir tout ce qu’il faut pour être le RPG indispensable de l’année 2025 comme il l’a été lors de sa première sortie il y a plus de 20 ans. Nous repartons de ce pas creuser cette voie remise au goût du jour et préparer le décollage de ce remake en bonne et due forme.