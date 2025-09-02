Après des années d’attente, Hollow Knight: Silksong continue de se préciser et Team Cherry a partagé de nouveaux détails concernant sa sortie, en particulier pour les joueurs sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le studio a confirmé que ceux qui achèteront la version Switch bénéficieront automatiquement d’une mise à niveau gratuite vers la version Nintendo Switch 2, qui proposera des améliorations techniques et visuelles adaptées au nouveau matériel.

Concrètement, voici comment cela fonctionnera :

Les joueurs recevront un code Switch directement par email (dans le cas des backers Kickstarter).

Ces codes ne seront activables qu’à la sortie officielle du jeu dans chaque territoire.

Sur Nintendo Switch 2, il faudra d’abord télécharger la version Switch du jeu, puis récupérer gratuitement le “Hollow Knight: Silksong Upgrade Pack” depuis l’eShop pour débloquer les fonctionnalités optimisées.

Cela signifie que tous les possesseurs de la version Switch pourront migrer sans frais vers la nouvelle console, un choix qui s’aligne sur la stratégie déjà observée avec d’autres titres majeurs ayant adopté un système de cross-gen intelligent. Pour Team Cherry, cette approche permet de ne pas fragmenter la communauté et de garantir que les joueurs pourront profiter de Silksong dans les meilleures conditions, peu importe la génération de console utilisée.