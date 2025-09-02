The Pokémon Company continue d’étoffer le roster de Pokémon Unite, son MOBA free-to-play disponible sur Nintendo Switch et mobile. Après l’arrivée régulière de nouveaux combattants au fil des saisons, le jeu va franchir un nouveau cap cet automne avec l’intégration de plusieurs Pokémon capables de Méga-Évoluer, une mécanique particulièrement attendue par les fans de la franchise qui n’avaient pour le moment que Mewtwo ayant cette capacité.

Le calendrier est déjà fixé :

Mega Lucario fera son entrée le 3 octobre 2025 ,

fera son entrée le , Il sera suivi par Mega Dracaufeu X le 24 octobre 2025 ,

le , Deux autres Pokémon bénéficiant d’une Méga-Évolution viendront compléter la liste avant la fin de l’année.

The Pokémon Company garde encore le mystère autour de ces deux derniers, mais promet de révéler leur identité dans les mois à venir. Cette vague de contenus s’inscrit dans une mise à jour plus large qui enrichira également la sélection de combattants standards. Avant l’arrivée des Méga-Évolutions, les joueurs pourront découvrir :

Pohmarmotte dès le 4 septembre 2025 ,

dès le , Pingoléon le 19 septembre 2025 ,

le , ainsi que Sinistrail et Aquali, attendus dans la même période.

Du côté des cartes, le légendaire Groudon rejoindra l’arène Ruines Célestes de Théia à partir du 4 septembre 2025.