Rayman fête cette année ses 30 ans et Ubisoft profite de l’occasion pour rappeler que la licence n’a pas été oubliée. Si officiellement, les équipes de Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan ont confirmé travailler ensemble sur “l’avenir de Rayman”, de nouvelles informations issues d’Insider Gaming apportent un éclairage plus précis.

Selon les sources du site, un remake du premier Rayman, actuellement connu sous le nom de code Steambot, serait en chantier depuis fin 2024. Le projet progresserait “incroyablement bien” et viserait une sortie vers la fin 2025 – début 2026. Ce remake marquerait ainsi le grand retour de la mascotte après plus de dix ans d’absence, le dernier jeu majeur de la série remontant à Rayman Legends en 2013.

Mais ce n’est pas tout : Ubisoft aurait déjà entamé des plans préliminaires pour Rayman 4. La mise en production effective de cet épisode dépendrait toutefois du succès commercial du remake Steambot. En d’autres termes, le destin de la licence repose directement sur la réception de ce premier projet, qui servirait de tremplin vers une relance durable de la série.

Du côté officiel, Ubisoft se montre pour l’instant très prudent. Dans une vidéo à l’occasion des 30 ans de la licence, Loïc Gounon, producteur de la marque et vétéran de Rayman depuis 2006, a simplement indiqué que Rayman était “entre de bonnes mains” et qu’il ne fallait pas s’attendre à des nouvelles concrètes immédiatement. Ubisoft préfère, pour l’instant, mettre en avant des contenus communautaires : anecdotes de développeurs, concept arts, interviews et retours sur l’histoire de la franchise.

En parallèle, plusieurs offres d’emploi publiées par Ubisoft Milan évoquaient récemment un “titre AAA prestigieux lié à Rayman”, confirmant que l’éditeur ne se contente pas d’un simple projet expérimental.