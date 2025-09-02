Après trois jours de tests en ligne ouverts, SEGA prépare une nouvelle opportunité pour les fans de Sonic de découvrir Sonic Racing: CrossWorlds avant sa sortie. Le jeu de course est attendu pour le 25 septembre 2025 sur Nintendo Switch, tandis qu’une version optimisée pour la Switch 2 arrivera un peu plus tard.

Une démo jouable avant le lancement

SEGA a confirmé qu’une démo de Sonic Racing: CrossWorlds sera disponible mi-septembre 2025, sans date exacte pour l’instant. Contrairement aux précédents Open Network Tests, il ne s’agira pas cette fois d’un essai centré sur le multijoueur en ligne, mais d’une véritable expérience de démonstration classique, permettant aux joueurs de prendre en main le gameplay avant la sortie officielle. Étant donné que le lancement est fixé au 25 septembre, il est fort probable que la démo arrive environ une semaine en amont.

Un casting XXL et des invités surprises

Sonic Racing: CrossWorlds se distingue par son roster impressionnant, rassemblant de nombreuses figures iconiques de l’univers Sonic. Mais SEGA va encore plus loin en intégrant, via des mises à jour post-lancement gratuites, des personnages issus d’autres licences : on retrouvera notamment Joker (Persona 5), Kasuga Ichiban (Yakuza / Like a Dragon), mais aussi des invités spéciaux tels que la célèbre Hatsune Miku.