PM Studios, le développeur Playtonic et Maximum Entertainment France ont la joie d’annoncer que Yooka-Replaylee, la version revue et améliorée du platformer 3D Yooka-Laylee, bénéficiera d’une sortie en édition physique sur Nintendo Switch 2 et PlayStation 5, disponible fin 2025.

Revivez la magie du jeu ayant signé le retour du genre « collectathon » ou bien découvrez-le pour la première fois dans cette remasterisation complète. Développée par une équipe indépendante comprenant des vétérans de l’industrie ayant entre autre conçu les jeux Banjo-Kazooie ou encore Donkey Kong Country, l’aventure bien-aimée du caméléon Yooka et de la chauve-souris Laylee est sur le point de faire son retour sur le devant de la scène !

Des défis repensés et d’autres bien connus vous attendent dans de magnifiques et vastes mondes ouverts. Retrouvez le duo iconique de Yooka (le vert) et Laylee (la violette) tout en écoutant une bande-son orchestrale fantastique. Est-ce qu’on vous a dit qu’il y avait une carte, maintenant ? Et une nouvelle monnaie qui brille ? Et des tonnes d’options de personnalisation ? Votre duo préféré n’a jamais été aussi éblouissant par ses mouvements, son look ou ses sons !

L’enflure capitaliste de toujours, Capital B, cherche à voler tous les livres du monde pour en faire du fric à foison. MAIS le livre le plus puissant de l’univers se trouve juste sous son nez crochu dans la Crique de l’épave, là où vivent nos deux aventuriers, Yooka et Laylee ! Après avoir été témoins du vol de leur précieux livre, les deux acolytes sont entraînés dans une aventure déjantée à travers des mondes fantastiques et inventifs, remplis de personnages hauts en couleur et de superbes objets à collecter.

Pourrez-vous trouver toutes les pagies magiques de leur livre et sauver la situation ?

PLUS BEAU QUE JAMAIS : Avec une refonte des graphismes et des animations, ainsi que des performances et une résolution améliorée, votre duo préféré est plus beau et plus agile que jamais.

DE NOUVEAUX DÉFIS AMÉLIORÉS : Des améliorations ont été apportées aux défis existants, et de nombreux autres restent à découvrir et à affronter !

NOUVELLE MONNAIE À COLLECTER : Les sbires incompétents de Capital B ont laissé tomber leurs pièces durement gagnées un peu partout. Ramassez la monnaie officielle de la Ruche pour la dépenser auprès du distributeur le plus apprécié de l’industrie du jeu vidéo, Vendi !

UN MONDE DE REPÈRES : Maintenant, vous pouvez vous perdre dans le jeu, et non plus dans le monde ! La toute nouvelle carte du monde et le suivi des défis vous permettent de savoir où vous êtes et ce qu’il reste à faire. Hourra !

VENDI A BEAUCOUP À OFFRIR : Les tonifiants sont de retour avec des goûts inédits ! L’option de vous équiper de plusieurs améliorations innovantes vous permet de véritablement personnaliser votre style de jeu. Et comme si cela ne suffisait pas, Vendi est maintenant dotée d’une nouvelle gamme de produits destinés aux aventuriers modernes et à la page.

REFONTE DES COMMANDES ET DE LA CAMÉRA : Un nouvel ensemble de déplacements vous permet de combiner vos mouvements de manière encore plus fluide tandis que les nouvelles commandes de la caméra rendent le suivi de l’action aisé.