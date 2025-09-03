Nintendo continue d’étoffer son catalogue Nintendo 64 disponible via le service Switch Online + Expansion Pack. Le prochain titre à rejoindre la collection est Forsaken 64, le FPS culte de 1998 signé Acclaim Entertainment et développé par Iguana UK.

L’arrivée est prévue pour le 4 septembre 2025, aussi bien sur Switch que sur Switch 2, dans la version dite « mature » de l’application N64.

Sorti en 1998 sur Nintendo 64, Forsaken 64 est l’adaptation console du jeu PC Forsaken. Développé par Iguana UK et édité par Acclaim Entertainment, il s’inscrit dans la lignée de jeux comme Descent, en proposant un FPS futuriste où l’action se déroule dans des environnements en 3D complète, avec une liberté de mouvement totale.

L’univers du jeu prend place sur une Terre post-apocalyptique, désertée après un désastre nucléaire. Devenue un terrain de chasse pour des mercenaires avides de butin, elle est désormais peuplée de machines de guerre et de gangs rivaux. Le joueur incarne l’un de ces mercenaires, missionné pour explorer les vestiges de la planète à bord de son pioncycle antigravité.

La particularité de Forsaken 64 réside dans sa liberté de déplacement : on peut évoluer dans toutes les directions (haut, bas, gauche, droite, avant, arrière), ce qui donne au jeu un côté très aérien et parfois déstabilisant pour les débutants.

Le gameplay repose sur :

Des affrontements rapides contre des drones, machines et autres mercenaires.

contre des drones, machines et autres mercenaires. Un arsenal varié d’armes futuristes (lasers, roquettes, mines, etc.), avec un système de power-ups disséminés dans les niveaux.

d’armes futuristes (lasers, roquettes, mines, etc.), avec un système de power-ups disséminés dans les niveaux. Un choix de véhicules et de pilotes : chacun avec ses propres statistiques (vitesse, puissance de feu, maniabilité), permettant d’adapter son style de jeu.

: chacun avec ses propres statistiques (vitesse, puissance de feu, maniabilité), permettant d’adapter son style de jeu. Des niveaux labyrinthiques qui demandent autant de réflexes que de sens de l’orientation.

Le jeu propose un mode solo avec plusieurs missions scénarisées, mais aussi un mode multijoueur compétitif, pensé pour exploiter les quatre ports manettes de la Nintendo 64.

⚠️ Pour en profiter, il est nécessaire de disposer d’un abonnement actif au Switch Online + Expansion Pack et de télécharger l’application Nintendo 64 « mature » via l’eShop.

À noter que cette annonce confirme en partie une rumeur de juillet dernier, qui évoquait également l’arrivée future de titres comme Donkey Kong 64, Super Smash Bros., Glover et Rayman 2.

Avis aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel ! Forsaken 64 fait son arrivée demain dans le catalogue Nintendo 64 – Nintendo Classics : pour public averti ! pic.twitter.com/IZ1dW96qUs — Nintendo France (@NintendoFrance) September 3, 2025

Magical Vacation revient cette semaine dans la bibliothèque Nintendo Classics (Japon)

Nintendo continue d’enrichir son offre rétro sur Switch Online + Expansion Pack au Japon, et la prochaine arrivée devrait parler aux amateurs de RPG obscurs et raffinés. Dès le 4 septembre 2025, les abonnés japonais pourront redécouvrir Magical Vacation, le RPG signé Brownie Brown sorti initialement en 2001 sur Game Boy Advance.

Jeu exclusif au Japon à l’époque, Magical Vacation fait partie de ces titres dont la réputation a longtemps dépassé les frontières, sans jamais bénéficier d’une localisation officielle. Les plus attentifs se souviennent qu’il s’agit du prédécesseur direct de Magical Starsign, publié mondialement sur Nintendo DS en 2006. Le retour du jeu sur Switch Online est donc un petit événement, en particulier pour ceux qui s’intéressent à l’histoire du RPG japonais.

Dans Magical Vacation, le joueur incarne un élève d’une école de magie en excursion au bord de la mer. Le voyage prend une tournure dramatique lorsqu’un groupe de camarades est enlevé par les mystérieuses créatures Enigma. Pour les retrouver, le protagoniste se lance dans une quête à travers un monde parallèle riche en magie et en rencontres. L’univers du jeu repose sur l’interaction avec des esprits élémentaires, qui influencent directement les affrontements.

Le système de combat, au tour par tour, repose sur un ensemble de 16 éléments liés entre eux par des forces et faiblesses. À titre d’exemple, l’élément ténèbres est supérieur à presque tous les autres, sauf face à la lumière et l’amour, tandis que l’amour n’a aucune faiblesse ni supériorité, et que la lumière ne souffre d’aucune faiblesse. Ce jeu d’équilibre confère aux combats une profondeur stratégique encore aujourd’hui reconnue.

À l’époque déjà, Brownie Brown avait mis en avant les fonctionnalités de communication de la GBA. Magical Vacation proposait notamment les modes « Let’s Amigo » et « Let’s Battle », permettant d’échanger ou de combattre entre amis. Ces fonctionnalités reviennent sur Switch Online, avec une adaptation bienvenue : le jeu supportera à la fois la connexion locale et le jeu en ligne, rendant ces modes accessibles bien au-delà des limitations d’origine.

Derrière le nom de Brownie Brown, c’est aujourd’hui Nintendo 1-UP Studio qui continue d’exister. Le studio a participé à de nombreux projets majeurs de Nintendo, tandis que plusieurs de ses fondateurs ont créé le studio Brownies, à l’origine notamment de Towa to the Guardians of the Sacred Tree.

Magical Vacation sera disponible au Japon dès le 4 septembre 2025, exclusivement via le service Nintendo Switch Online + Expansion Pack.