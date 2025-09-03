En attendant le test complet du jeu qui arrive, je vous propose une petite vidéo maison de Star Wars : Outlaws (promis on fait vite), disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la nouvelle console hybride.

Découvrez l’aventure galactique ultime avec Star Wars Outlaws sur Nintendo Switch 2 !

Que vous soyez à la maison ou en déplacement, profitez de commandes tactiles intuitives pour parcourir les menus, d’une sélection de mini-jeux, du mode portable optimisé, ainsi que de commandes immersives avec détection des mouvements pour les fonctionnalités principales.

Avec l’Édition Gold de Star Wars Outlaws, obtenez le jeu de base et le Season Pass, qui comprend :

Pack histoire Star Wars Outlaws: Wild Card

Pack histoire Star Wars Outlaws: A Pirate’s Fortune

Mission exclusive « Le pari de Jabba »

Pack personnage Raid de Kessel

Pack Héritage du Chasseur

Pack Ronin du Cartel

DÉCOUVREZ TOUTE UNE GALAXIE D’OPPORTUNITÉS

Visitez des villes débordant d’activité et des cantinas animées. Foncez dans d’immenses zones extérieures sur votre speeder. Chaque lieu regorge de nouvelles aventures, de défis uniques et de récompenses alléchantes, à condition de savoir prendre des risques.

VIVEZ UNE HISTOIRE DE HORS-LA-LOI ORIGINALE

Menez l’existence sur le fil d’une véritable hors-la-loi. Gardez la maîtrise en toute situation, avec Nix à vos côtés : battez-vous avec votre blaster, venez à bout de vos ennemis grâce à votre furtivité et à vos gadgets ou distrayez vos ennemis au bon moment pour prendre l’avantage.

EXÉCUTEZ DES MISSIONS AUX LOURDS ENJEUX

Acceptez des missions aussi risquées que lucratives auprès des syndicats criminels. Volez des marchandises précieuses, infiltrez des lieux secrets et dupez vos adversaires en vous frottant aux pires gangsters de la galaxie. Chaque décision affectera votre réputation, en bien ou en mal.

PRENEZ LES COMMANDES

Pilotez votre vaisseau, le Trailblazer, et livrez-vous à des combats spatiaux palpitants contre l’Empire et d’autres adversaires. Pourchassez, esquivez et attaquez au bon moment pour avoir l’avantage.

La galaxie regorge d’opportunités pour qui est prêt à prendre des risques.