En attendant le test complet du jeu qui arrive, je vous propose une petite vidéo maison de Cronos: The New Dawn (promis on fait vite), disponible depuis hier sur l’eShop de la Nintendo Switch, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la nouvelle console hybride.

Après avoir marqué les esprits avec le remake de Silent Hill 2, le studio polonais Bloober Team revient sur le devant de la scène avec Cronos: The New Dawn, un survival horror à la troisième personne qui mise sur une atmosphère lourde, réaliste et profondément ancrée dans l’histoire européenne. Le jeu sortira le 5 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PC.

L’action prend place dans Nowa Huta, un quartier industriel historique de Cracovie, revisité ici à travers deux lignes temporelles distinctes : une vision post-apocalyptique rongée par le désespoir, et une version brutale des années 80, imprégnée d’un réalisme industriel froid et oppressant. Cette dualité narrative confère au jeu un mélange unique de rétro-réalisme et de science-fiction dystopique, renforcé par une direction artistique rétrofuturiste particulièrement marquante.

Au cœur du récit se trouve le mystérieux Traveler, un personnage central dans le destin de l’humanité. Selon l’équipe de développement — notamment Klaudia Sewera (productrice) et Grzegorz Like (lead narrative designer et scénariste principal) —, l’histoire s’articule autour de thèmes puissants tels que l’extraction des âmes, les choix de sacrifice et la véritable mission des Travelers. Plus qu’un simple survival horror, Cronos: The New Dawn ambitionne d’immerger les joueurs dans une réflexion sur le temps, l’identité et les ruines d’un monde brisé.

Du côté technique, la version Nintendo Switch 2 a récemment été comparée à son équivalent PlayStation 5. Comme on pouvait s’y attendre, certaines concessions ont été nécessaires : la résolution atteint 1080p avec un upscale perceptible et le jeu tourne à 30 images par seconde, mais avec une stabilité appréciable. L’éclairage, plus limité que sur PS5, constitue la principale différence visuelle, mais Bloober Team semble avoir trouvé un équilibre qui préserve l’ambiance étouffante et immersive du titre.