Le studio Clap Hanz continue de peaufiner son jeu de golf phare Easy Come Easy Golf, disponible sur Nintendo Switch, et annonce aujourd’hui le déploiement de la mise à jour 1.9.8. Ce patch apporte plusieurs améliorations notables, mais surtout l’ajout d’une option de fréquence d’images permettant de jouer en 60 FPS, une nouveauté particulièrement mise en avant sur Nintendo Switch 2.

Parmi les changements apportés, les joueurs constateront des temps de chargement réduits, une meilleure lisibilité de la grille d’affichage, ainsi qu’une refonte du menu principal, désormais regroupé sur une seule page pour plus de fluidité. Le système de spin via le Triple Tap a également été retravaillé, à la fois dans son fonctionnement et dans son interface visuelle, offrant plus de précision et de confort lors des parties.

Mais la véritable nouveauté reste l’ajout d’un sélecteur de framerate. Les joueurs ont désormais la possibilité de choisir entre 30 FPS et 60 FPS, cette dernière option permettant une expérience de jeu plus fluide, surtout appréciée sur Switch 2 où le titre exploite pleinement les capacités supplémentaires de la console.

Pour l’anecdote, rappelons que Clap Hanz est le studio derrière Easy Come Easy Golf, mais également l’héritier spirituel de la licence Everybody’s Golf. À l’époque, c’est le studio Camelot Software Planning qui avait créé la franchise avant que Clap Hanz n’en reprenne les rênes et développe sa propre identité dans le monde du golf vidéoludique.