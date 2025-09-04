Square Enix a officialisé la sortie de Octopath Traveler 0, un tout nouvel épisode de la série, attendu le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le studio a également mis à jour le site officiel japonais du jeu afin de préciser les performances attendues sur chaque plateforme, offrant une vision claire des différences techniques entre les consoles.
Sans surprise, la Switch 2 proposera une expérience visuellement plus fluide et définie, avec un rendu en 1080p à 60 images par seconde, contre du 720p à 30fps sur le modèle original. Les limitations ne concernent pas uniquement la résolution et la fluidité : la Switch 2 permet aussi une gestion plus ambitieuse de la reconstruction de ville, l’une des grandes nouveautés de cet opus.
Voici le tableau comparatif publié par Square Enix :
|Plateforme
|Résolution
|Framerate
|Town-building
|PS5
|Jusqu’à 4K
|Jusqu’à 120fps
|500
|Xbox Series X
|Jusqu’à 4K
|Jusqu’à 120fps
|500
|Switch 2
|Jusqu’à 1080p
|Jusqu’à 60fps
|400
|PS4
|Jusqu’à 1080p
|Jusqu’à 60fps
|400
|Xbox Series S
|Jusqu’à 1080p
|Jusqu’à 120fps
|500
|Switch
|Jusqu’à 720p
|Jusqu’à 30fps
|250
|PC
|Selon écran
|30, 60, 120fps
|500
L’éditeur précise que sur Switch 2, la cible de 1080p/60fps pourrait varier selon qu’on joue en mode portable ou branché sur un écran 120hz, même si la page officielle n’indique pas encore de distinctions précises. À noter aussi : la version PC sera limitée au 16:9 en termes de ratio d’affichage.
Laisser un commentaire