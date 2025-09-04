Square Enix a officialisé la sortie de Octopath Traveler 0, un tout nouvel épisode de la série, attendu le 4 décembre 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Le studio a également mis à jour le site officiel japonais du jeu afin de préciser les performances attendues sur chaque plateforme, offrant une vision claire des différences techniques entre les consoles.

Sans surprise, la Switch 2 proposera une expérience visuellement plus fluide et définie, avec un rendu en 1080p à 60 images par seconde, contre du 720p à 30fps sur le modèle original. Les limitations ne concernent pas uniquement la résolution et la fluidité : la Switch 2 permet aussi une gestion plus ambitieuse de la reconstruction de ville, l’une des grandes nouveautés de cet opus.

Voici le tableau comparatif publié par Square Enix :

Plateforme Résolution Framerate Town-building PS5 Jusqu’à 4K Jusqu’à 120fps 500 Xbox Series X Jusqu’à 4K Jusqu’à 120fps 500 Switch 2 Jusqu’à 1080p Jusqu’à 60fps 400 PS4 Jusqu’à 1080p Jusqu’à 60fps 400 Xbox Series S Jusqu’à 1080p Jusqu’à 120fps 500 Switch Jusqu’à 720p Jusqu’à 30fps 250 PC Selon écran 30, 60, 120fps 500

L’éditeur précise que sur Switch 2, la cible de 1080p/60fps pourrait varier selon qu’on joue en mode portable ou branché sur un écran 120hz, même si la page officielle n’indique pas encore de distinctions précises. À noter aussi : la version PC sera limitée au 16:9 en termes de ratio d’affichage.